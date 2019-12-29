Почему я не люблю праздники

Я не люблю праздники. Знаю, я не одинока. У каждой такой «нелюбви» есть свои причины. Я не люблю их потому, что мой отец очень их любил. А ещё он очень любил выпить.

На любой праздник, будь то Новый год, мой день рождения или день города, он уходил к своим друзьям, оставляя нас с мамой в тоскливом ожидании его возвращения. Тоскливом, потому что мы знали, каким он вернётся: еле стоящим на ногах, с красным лицом и заплетающимся языком, а главное — раздражённым, назойливым, злым. Знали, что он будет приставать к нам с какой-нибудь ерундой, петь песни вперемежку с нецензурной бранью или бить кулаком в стену, вымещая свою злость (нас он всё же никогда не бил). Даже сейчас, когда я вспоминаю его бессмысленные пьяные глаза, во мне что-то закипает… Я часто вступалась за маму, хотя от этого, наверное, было мало толку.

Не подумайте, что я не любила своего отца. Просто не люблю праздники. Наутро он просыпался совсем другим — родным, весёлым, добрым. И мы прощали его, хотя было обидно, что он никогда не просил прощения за то, что творил вечером. Может, он и не помнил.

В те годы я твёрдо поняла, что алкоголь что-то делает с людьми, что они перестают быть собой. Знаете, как в фильмах происходит при употреблении какого-нибудь «оборотного зелья»? Был урод — стал красавец. Только в жизни наоборот. Был добрый отец — стал тиран. Была порядочная девушка — стала… ну, сами понимаете. Я никогда не видела, чтобы алкоголь делал людей лучше, добрее и умнее.Повзрослев, я уже знала, почему я никогда не буду употреблять спиртное. А ещё, почему я никогда не выйду замуж за того, кто его употребляет. Я хочу быть собой, хочу всегда контролировать себя и не быть чудовищем или посмешищем для окружающих. Я хочу быть замужем за тем, кого я полюблю, а не за человеком «с раздвоением личности». Я хочу, чтобы наши дети любили праздники.

Комментарий редактора:Молодёжь в разных городах России выходит на улицы с лозунгом: «Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля!» Самый лучший подарок, который вы можете сделать своим детям, — научить их отмечать праздники без единой капли спиртного. По статистике, молодые люди, которые растут в семьях, где не употребляют алкоголь, имеют в будущем меньше проблем, связанных с ним. Нет более сильного влияния, чем хороший пример родителей!

Анна Ковалёва

proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.