Почти забытый день

Есть один вопрос, который задают себе многие честные искатели истины: почему весь мир собирается на богопоклонение в воскресенье, если в Библии особым освящённым Богом днём названа суббота?

Одним из тех, кто искал ответ на «субботний» вопрос, был юноша по имени Даг. Он многократно сбегал из родительского дома и, в конце концов, поселился в пещере. Там он и познакомился с Библией, нечаянно или нарочно оставленной там кем-то. Даг принялся читать Книгу книг. Естественно, он не смог не заметить таких недвусмысленных текстов, как:

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (книга Бытие 2:2, 3).

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (книга Исход 20:8–11). Это, кстати, самая длинная и подробная заповедь из десяти.

«И снисшёл Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую Твою субботу, и заповеди…» (книга Неемии 9:13, 14).

«Блажен муж, который… хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла» (книга пророка Исаии 56:2).

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе…» (книга пророка Исаии 58:13,14).

Итак, мы приходим к вопросу: «Кто же изменил День Господень?» Ответ содержится в библейском пророчестве. Там сказано, что восстанет власть, которая «против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон» (книга пророка Даниила 7:25). Что же это за власть? Чей авторитет посягнул на заповедь, находящуюся в сердце Божьего Закона?

Началось всё во время правления императора Константина — язычника и солнцепоклонника. В начале четвёртого века он был «обращён» в христианство. В отчаянном порыве объединить свою империю Константин пришёл к замечательному, как ему казалось, решению. По его мнению, воскресенье, день солнца, мог стать общим знаменателем для объединения империи. Христос воскрес в воскресенье. Язычники же поклонялись солнцу в воскресенье. Поэтому если бы христиане объединились с язычниками, избрав днём поклонения воскресенье, они бы тем самым отделились от иудеев, которых преследовали римляне. И если бы христиане приняли воскресенье — скажем, в честь воскресения Христа — тогда и обращённые язычники были бы довольны, что они продолжают праздновать воскресный день, потому что они привыкли совершать поклонение в этот день.

К этому времени наиболее сильной церковью в Римской империи была Римская католическая церковь во главе с епископом Рима. Епископа также называли папой, и это слово позже стало его титулом. Таким образом, политическая власть объединилась с церковной для совершения изменений, которые могли бы объединить империю.

Церковь и государство в первые века объединились в компромиссе. Церковные лидеры святость субботнего дня перенесли на воскресенье, авторитетно заявляя, что они обладают властью изменить даже Божественный закон, потому что они являются руководителями церкви.

Лаодикийский собор издал следующий указ: «Христиане не должны иудействовать и быть праздными в субботу, но должны работать в этот день. Но день Господень они должны особенно чествовать, и, будучи христианами, по возможности не работать в этот день. Если же они окажутся иудействующими, они должны быть отлучены от Христа».

Удивительно! Мы видим церковь, говорящую, что если кто-нибудь будет святить день, который освятил Бог, будет отлучён от Христа. Разве не говорил пророк Даниил, что восстанет власть, которая возмечтает изменить Закон Божий?

Миллионы людей, сами того не подозревая, подчинились мнению церкви, а не Закону Божьему. Теперь им тяжело порвать со своими традициями и повернуться лицом к очевидной истине. Мнение людей перевешивает авторитет Священного Писания. Даже большинство протестантских церквей, исторически руководствующихся лозунгом «Sola Scriptura» (Только Библия), живут в итоге по указке папства.

Нигде в Библии Бог не отменяет заповедь о субботе, а в последней книге Священного Писания есть слова, характеризующие верных детей Божьих, не поддавшихся на уловки сатаны и не принявших его начертание: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (книга Откровение 14:12). Вы слышите? Эти люди несмотря на противодействие со стороны официальной церкви, несмотря на гонения и притеснения соблюдают Божьи заповеди.

Чьи заповеди соблюдаете вы?

Подготовил Михаил Руканов

Вот что рассказывает Даг:

Одно меня смущало — вопрос о седьмом дне недели как дне покоя. Прочтя Библию, я не сомневался, что суббота — это седьмой день, день покоя, но мне не хотелось принимать это. Я чувствовал, что и так сильно от всех отличаюсь, и мне не хотелось усугубить своё положение ещё и соблюдением субботы, когда все остальные соблюдают воскресенье. Кроме того, как мне казалось, ни одна христианская церковь не проводила богослужения по субботам.

В конце концов я придумал, как обойти этот вопрос. У моих друзей, соблюдающих воскресенье, непременно должны быть все основания для этого. Я решил спросить десять разных служителей, почему они предпочитают воскресенье, в надежде, что их ответы успокоят меня.

Один служитель сказал:

— Закон уже отменён. Нам не надо соблюдать субботу.

— О, — сказал я, — значит ли это, что нам не надо соблюдать все Десять заповедей?

— Нет. Мы соблюдаем остальные девять, — признал он.

— Вы хотите сказать, что надо забыть именно ту заповедь, о которой Бог сказал «помни»? Странно!

Другой служитель объяснил так:

— Мы ходим в церковь в воскресенье потому, что в этот день воскрес Иисус, это новая суббота.

— Звучит неплохо. Но мне надо знать, где в Писании упоминается эта новая заповедь, повелевающая нам соблюдать первый день недели, — ответил я. — Если вы сможете показать мне это в Библии, я с радостью присоединюсь к вашей церкви.

— Ну, э-э, мы, э-э, скажем так, — он смущённо заёрзал, — у нас нет заповеди, это просто предание, традиция.

Мне не нужны предания. Иисус сказал: «Вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание?» Я хотел, чтобы этот перенос был основан на авторитете Библии…

Я снова прочитал историю сотворения мира и неожиданно заметил то, чего раньше никогда не видел. Бог благословил седьмой день ещё до того, как грех появился в нашем мире. Значит, суббота была совершенной, как и мир, созданный Богом. Для меня это положило конец спору. Будет ли Бог изменять то, что совершенно?

Из книги Дага Бэтчелора

«Самый богатый пещерный человек»

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.