Под Божьей защитой в разгар стихии

Прошла пора отпусков и ласкового моря. Солнце, воздух и вода… Только не для всех отдыхающих в этом году вода оказалась другом. У многих ещё свежи воспоминания о разгуле стихии на черноморском побережье минувшим летом.

Обычно люди не задумываются, что обстоятельства, а вместе с ними и обычный ход жизни, могут измениться в одночасье. Я испытал это на себе, когда мой летний отдых был прерван разбушевавшейся стихией. Вместе с тем я стал свидетелем Божьего вмешательства в критический момент.

Каждый год я стараюсь с пользой отдохнуть и поправить своё здоровье. В этот раз в конце июня вместе с друзьями мы отправились на машине в п. Джубга Краснодарского края, чтобы ощутить прелесть моря и насладиться вегетарианским питанием, которое предлагалось в том месте, где мы остановились.

Море было замечательным, как и погода. За несколько дней до окончания заезда с самого утра начался дождь, который затянулся до вечера, превратившись в непрекращающийся ливень. В течение дня несколько раз раздавалась сирена, предупреждая, что что-то может произойти. Похоже, мало кто придавал этому большое значение. А зря: было время подготовиться, хотя бы на всякий случай, к чрезвычайной ситуации.

Ближе к вечеру дождь затих, примерно на час-два. Хозяин дома, где мы остановились, переживший затопление в 2010 году, предложил вывезти машины на возвышенное место, на всякий случай. Не все захотели это сделать, но мы послушались и, как оказалось, не зря. Вернувшись домой, мы пошли посмотреть на местную речку неподалёку, которая текла себе в овражке, не представляя какой-либо угрозы. Правда, несколько поднялась. А дождь возобновился и очень усилился.

На улице стемнело, и все стали готовиться ко сну. Внезапно, в районе 22.00, вбежал сосед и скомандовал, чтобы все собирали вещи и уходили, так как вода вышла из берегов. Мы стали собирать вещи, но через 10 минут нам сообщили, что вода уже в доме и прибывает очень быстро. Все вещи взять не удалось, а некоторым лишь в последний момент удалось спасти хотя бы документы. Хозяева дома в один миг потеряли практически всё своё имущество.

Кто-то проявил решимость и наперерез растекающейся, бурлящей реке прорвался по пояс в воде к возвышенным местам. Остальные (я в их числе) поднялись на второй этаж в надежде найти там укрытие и дождаться помощи. Могли ли мы что-то сделать? Ведь вода прибывала и прибывала. За час-два были затоплены все первые этажи в домах, и оставалось примерно 20 см до наших ног. МЧС было на связи и обещало помощь, если мы начнём тонуть, поскольку плавсредств не хватало.

Тем временем в небольшом помещении второго этажа собрались 12 человек, как верующих, так и неверующих. Кто-то паниковал, кто-то был в мучительном ожидании. Верующие люди стали горячо молиться, взывая к Богу о помощи, и петь христианские гимны. Мы полностью положились на милость Божью. В самый критический момент хозяин дома произнёс молитву о спасении и Божьей победе. Почти сразу закончился дождь, но вода продолжала прибывать. Минут через 30 нам позвонили и сообщили, что, по данным МЧС, уровень воды начал снижаться. Через два-три часа вода покинула дом. Под самое утро мы спустились на землю. Картина была печальной: машины, которые своевременно не переставили, были затоплены, многочисленные торговые ряды вдоль улицы, магазины тоже пострадали. Дом, в котором мы были, оказался под слоем грязи и глины; все стены, оборудование, мебель, вещи оказались испорчены.

Бог спас нам жизнь. Но я хочу рассказать ещё о двух чудесах той бурной ночи. У местных хозяев было две собаки — одной 19 лет, другая совсем молодая. Взрослая собака, наученная давнишним опытом, сразу покинула дом и оказалась в безопасном месте, а молодая осталась где-то во дворе. Все думали, что она погибла, но неожиданно к нашему дому подплыла палатка, держащаяся на надувных матрасах, а на ней — собачка Чак, живая и невредимая. Собака, заметив нас на крыше, бросилась в воду и поплыла к нам. К радости хозяев, удалось её выловить и увидеть невероятный собачий восторг.

Но самое сильное впечатление на меня произвёл один, казалось бы, малозаметный эпизод. На момент затопления в доме на столе оставалась стопка газет «Ваши ключи к здоровью» и «Сокрытое Сокровище», а также христианские книги. Всё имущество первого этажа ушло под воду, о чём свидетельствовала дверь, которая после потопа застряла на потолке. Когда после наводнения мы вошли в дом, то увидели, что всё было в грязи, включая стол, стоящий под наклоном на куче вещей. Как ни в чём не бывало на столе лежали книги и газеты. Сухие! Для всех это был труднообъяснимый факт. Как такое могло произойти? Одно нам было понятно: в эту ночь по молитвам Господь спас не только людей, но и Свою весть, чтобы неверующие люди в этом городе смогли, прочитав её, узнать о Боге, Его любви и прийти к Нему, чтобы быть спасёнными для Вечности.

Сергей Лукашин, г. Казань

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.