И те, кто верят в силу и прогресс,
И те, кто в храмах зажигают свечки,
И те, кто ждут Спасителя с небес,
И те, кто ждут “зелёных человечков”,
Все ждут пришельцев, но Пришелец был,
А все живут, как будто Он и не был.
Он был и небо для людей открыл,
И мы живём все под открытым небом —
И те, кто ждут спасенья от людей,
И те, кто ждут Пришествие второе.
Не закрывают небеса дверей
Для тех, кто сердце небесам откроет.
И Дух спасенья ждёт нас день и ночь,
Ждёт от людей лишь одного решенья.
Он слышит всех и всем готов помочь
Преодолеть земное притяженье.
Татьяна Хлопкова