И те, кто верят в силу и прогресс,

И те, кто в храмах зажигают свечки,

И те, кто ждут Спасителя с небес,

И те, кто ждут “зелёных человечков”,

Все ждут пришельцев, но Пришелец был,

А все живут, как будто Он и не был.

Он был и небо для людей открыл,

И мы живём все под открытым небом —

И те, кто ждут спасенья от людей,

И те, кто ждут Пришествие второе.

Не закрывают небеса дверей

Для тех, кто сердце небесам откроет.

И Дух спасенья ждёт нас день и ночь,

Ждёт от людей лишь одного решенья.

Он слышит всех и всем готов помочь

Преодолеть земное притяженье.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.