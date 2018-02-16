Самоделки в подарок папе на сайте детского журнала «Чудесные странички»

Скоро наступит праздник 23 февраля — День защитника Отечества. Лучший подарок для папы — это самоделка, сделанная его ребёнком. Каждый папа будет тронут, получив такой сюрприз от сына или дочки. Ведь в него вложено всё самое ценное — время, старание и любовь к папе.

На сайте детского журнала «Чудесные странички» вы найдёте несколько идей подарков для папы. Это несложные поделки из бумаги, которые дети смогут сделать самостоятельно или с помощью взрослых.

Самоделка «Подарок папе»

Предлагаем сделать своеобразную фоторамку в виде автомобиля. Нужно будет скачать и распечатать все детали, вырезать их и склеить. А также понадобятся фотографии ребёнка и папы, чтобы приклеить на стекло автомобиля. Получается оригинальная фоторамка.

Самоделка «Кораблик»

Можно подарить папе кораблик из бумаги. Скачайте и распечатайте все детали. Следуя инструкции, всё склейте. У вас получится замечательный кораблик с мачтой, парусами и флагом.

Самоделка «Маяк»

Если папа любит читать, он будет рад получить в подарок закладку в виде маяка. Эта самоделка достаточно проста в изготовлении. Ребёнок сможет сделать её самостоятельно.

Объёмная открытка «Лев»

Всем известно, что лев — символ силы и храбрости. Папе будет приятно получить в подарок открытку в виде льва. Скачайте и распечатайте детали открытки, далее склейте всё по инструкции.

Самоделка «Подарочная коробочка»

Эту подарочную коробочку ребёнок сможет сделать сам. Нужно будет только её распечатать и склеить. Можно положить туда маленькие сувениры или конфеты и подарить папе. А написанные на каждой стороне коробочки пожелания приятно его удивят.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.