Подумайте о Нём

У вас есть дети? Если да, попробуйте представить себе, что вспоминают они о вас только раз в году — в день рождения.

От кого-то приятно получить весточку и раз в году, но от родных и любимых хочется больше внимания.

Церковь придумала праздновать Рождество. Хорошо это или плохо, не знаю. Знаю, что дата рождения Иисуса от нас скрыта, и повеления как-то отмечать рождение Спасителя в Библии нет. Скорее всего, родился Он осенью. Впрочем, разговор не о дате.

Давайте поразмышляем о событии. Вернёмся для этого к сравнению с детьми. Допустим, у вас день рождения. В этот день, мало беспокоясь о вас, дети бурно празднуют и дарят подарки друг другу. Особо набожные могут даже сходить в церковь и поставить свечку за ваше здравие. Вам же не позвонят, не поговорят, не спросят, как дела, не расскажут о себе… Звучит нелепо, но нечто похожее происходит на Рождество. Не превращается ли оно в праздник одинокого Бога?

Кем заняты люди в Рождество? О ком их мысли? Давайте будем честными: очень трудно думать о ком-то неизвестном и чужом, о ком ты ничего не знаешь. Вы знакомы с Иисусом? Позвольте мне немного рассказать о Нём.

«Нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему» (Библия, книга пророка Исаии 53:2). Не Том Круз. Примечательной внешностью не обладал. Сейчас много изображений Иисуса, в последнее время наметилась тенденция представлять Его красавчиком с томным взглядом. Невольно у нас создаётся определённый образ. Нет, Библия говорит, что Спаситель не был внешне привлекательным. Людей тянуло к Нему по другой причине.

«Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Библия, книга пророка Исаии 53:3). За Христом ходили простые люди. Фарисеи высокомерно говорили: «Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев?» (Евангелие от Иоанна 7:48). То есть умные люди, люди с образованием не спешили следовать за

Иисусом. Некоторые приходили к Нему на беседу ночью. А днём делали вид, что не знают Его. «И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?» (Евангелие от Иоанна 7:15). С корочками об образовании у Иисуса были проблемы. Впрочем, это не мешало Ему приводить в изумление учителей закона.

Иисусом. Некоторые приходили к Нему на беседу ночью. А днём делали вид, что не знают Его. «И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?» (Евангелие от Иоанна 7:15). С корочками об образовании у Иисуса были проблемы. Впрочем, это не мешало Ему приводить в изумление учителей закона. А ещё Иисус не мог похвалиться благородным происхождением. Отец — простой плотник. Он взял Марию в жёны, когда та была уже беременной. А детство Иисуса прошло в городе Назарете, о котором говорили: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Евангелие от Иоанна 1:46). Место рождения Спасителя — хлев в Вифлееме.

Библия продолжает рассказ о Спасителе Христе: «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (книга пророка Исаии 53:4–7). Вам знакомо чувство несправедливости? Когда тебя напрасно обвиняют? А теперь представьте, что делают это те, ради кого ты пожертвовали всем. Ты к ним со всей душой, а они тебя — на крест. И ещё стоят и глумятся: «Спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста… Других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: «Я Божий Сын»» (Евангелие от Матфея 27:40, 42, 43). А Он Сын Божий, Он точно это знает, как знает и то, что по первой просьбе сонмы ангелов явятся, чтобы избавить Его от страданий. Он мог испепелить этих ненавистников. Я бы, наверное, так и сделала. А Он молился: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Евангелие от Луки 23:34).

И на это Иисус пошёл добровольно. Он знал, что ждёт Его. Но Он оставил святые небеса, чтобы стать одним из нас. Зачатым до свадьбы, бедным, физически непривлекательным, без официального образования, презираемым и гонимым. Он мог бы остаться там, где Его любили и почитали, где перед Ним преклонялись и прославляли Его. Но Он выбрал прийти на Землю. Он выбрал меня и тебя.

Он выбрал не быть красавчиком, чтобы понимать тех, кто не блещет внешними данными. Он выбрал родиться в бедности, чтобы понимать бедных. Он выбрал честный и скромный труд плотника, чтобы понимать в поте зарабатывающих свой хлеб. Он выбрал семью, которая не сможет дать Ему престижного образования. Он выбрал родственников, которые не всегда поймут Его, а порой будут считать за сумасшедшего. Он выбрал страдания, чтобы понять страдающих…

Чего ещё Он не сделал, чтобы стать моим Братом? Он оставил всё, чтобы стать для меня всем. Он жизнь положил за меня. И когда Ему было невыносимо тяжело, Он не отказался от меня. Он пошёл до конца. Из любви ко мне. Я люблю Его, потому что Он первым полюбил меня и доказал Свою любовь. Мне не важно, когда Он родился. Я люблю Его каждый день. И каждый день хочу быть Его другом. Чтобы Он знал, что прошёл земной путь не напрасно. Чтобы подвиг Героя не был забыт. Библия говорит: «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он… оправдает многих и грехи их на Себе понесёт» (книга пророка Исаии 53:11). Как я хочу, чтобы, вися тогда на кресте, Иисус, глядя в будущее, увидел меня — меня со слезами благодарности, меня в молитве. И чтобы Ему стало хоть капельку легче.

Мы только что прочитали, что оправдать Иисус может тех, кто познаёт Его, то есть тех, кто хочет узнать о Нём, своём Спасителе: «через познание Его…» Господь мой, как я хочу знать Тебя лучше, становиться всё ближе к Тебе, всё больше понимать Твоё большое сердце!

Кто-то поднимет в Рождество бокалы и даже не вспомнит о Нём. А Бог призывает со страниц Библии: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Послание евреям 12:3). Помыслите. Раз уж у вас Рождество.

Иисус, говоря о времени перед Своим Вторым пришествием, сравнил его со временем перед потопом: «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:37–39). Люди не думали. Не думали о Боге. Они думали о том, что бы поесть и попить, как бы на это заработать, как сыграть пышную свадьбу… Кто-то, может, на похороны копил. А на главное не оставалось времени и сил. Не будем уподобляться им. Давайте помыслим.

Помните, с чего мы начинали? Иисус хочет назвать нас Своими друзьями, братьями и сёстрами, а как часто мы вспоминаем Его? Как часто приходим поговорить? Как часто открываем Ему душу? Как часто читаем Библию или просто молчим в тишине, ожидая, когда Он обратится к нам? Каждый из нас безмерно дорог Богу. Он тоскует по каждому из нас так, как будто мы единственные у Него.

Вспоминая о рождении Иисуса, подумайте: сможет ли Он смотреть с довольством на Свой подвиг ради вас? Не напрасно ли было всё, что Он претерпел? Не напрасно ли для тебя, дорогой друг?

Пусть Иисус родится в твоём сердце. Пусть Он станет значимым и важным. А потом и главным. Ты непременно этого захочешь, если узнаешь Его лучше. Подумай об этом.

Надежда Масленникова