«Пойдите и отдохните немного»

Есть люди, всегда готовые отдыхать, но не любящие работать. А есть другая крайность — те, кто считает отдых непозволительной роскошью. Возможно, у них великая миссия, они творят добро, спасают мир, они незаменимые. Но и им нужен отдых. Так говорит Бог.

Возвратившись из своего миссионерского странствования, «собрались Апостолы к Иисусу, и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, — ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда» (Евангелие от Марка 6:30, 31).

Ученики пришли к Иисусу и поделились с Ним тем, что пережили в последние дни. Они открыли Ему всё: удачи и промахи, удовлетворение плодами своего труда и горечь от сделанных ошибок, собственные недостатки и слабости. Выйдя впервые благовествовать, они не раз ошибались, и когда искренно рассказали Христу о своих переживаниях, Он понял, что они нуждаются в подробных наставлениях. Не ускользнула от Его внимания и их усталость. Им необходимо было побыть вдали от людей и пообщаться с Иисусом.

Господь сказал ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Они полностью отдавались трудам на благо людей. Это истощило их физические и духовные силы, и теперь им требовался отдых.

Недалеко от Вифсаиды, у северных берегов озера находилась пустынная местность. Теперь она утопала в свежей весенней зелени. Там могли найти приют Иисус и Его ученики. Туда-то они и направились в лодке по озеру. Там они будут вдали от оживлённых дорог, от городского шума и треволнений. Природа успокаивает, и перемена обстановки благоприятно влияет на чувства.

Тот отдых, который избрал Христос и Его ученики, вовсе не был прихотью. Время, которое они провели в уединении, не было временем развлечений. Они беседовали о деле Божьем и о том, как лучше выполнять его. Рядом с Христом были ученики, они понимали Его. Он исправлял их ошибки и учил правильно подходить к людям. Перед ними ещё полнее открывались драгоценные сокровища Божественной истины. Оживотворённые Божественной силой, ученики исполнились надеждой и мужеством.

Полные сострадания Христовы слова сегодня так же актуальны для нас, как в своё время для Его учеников: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Он говорит это тем, кто устал и изнурён. Даже удовлетворяя духовные нужды людей, неразумно постоянно напряжённо трудиться, потому что так может пострадать личное благочестие. Нельзя перенапрягать умственные, душевные и телесные силы. От учеников Христа требуются самоотречение и жертвенность, но следует также соблюдать осторожность, чтобы из-за чрезмерного усердия сатана не воспользовался человеческими слабостями.

Ни один человек не был так отягощён трудами и ответственностью, как Иисус. Но как часто Его находили молящимся! Каким постоянным было Его общение с Богом! Снова и снова в описании Его земной жизни мы находим такие строки: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился»; «Великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился»; «В те дни взошёл Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу» (Евангелие от Марка 1:35; от Луки 5:15, 16; 6:12).

Полностью отдав Свою жизнь для блага других, Спаситель считал необходимым удаляться от оживлённых дорог, от толп народа, следовавших за Ним изо дня в день. Он вынужден был прекращать на время напряжённую деятельность и служение людям, чтобы уединиться и без помех побеседовать со Своим Отцом. В постоянном общении с Богом Христос обретал животворящую силу, чтобы затем даровать её миру. Его опыт должен стать нашим опытом.

«Пойдите одни в пустынное место», — говорит Он нам. Если мы прислушаемся к Его словам, мы укрепимся и принесём больше пользы.

Когда умолкают все голоса и мы в безмолвии души стоим перед Богом, мы можем яснее различить Его голос. Он говорит нам: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Библия, книга Псалтирь 45:11). Только так мы можем обрести истинный покой. В суетливой толпе, в напряжении повседневных дел обновлённая душа будет окружена атмосферой света и мира. Ваша жизнь расцветёт; в ней проявится Божественная сила, которая может преображать человеческие сердца.

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.