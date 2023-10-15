Пока ещё всё так же солнце светит,
И кажется, что всё в одной поре,
Но что-то происходит на планете —
Как в сердце каждом, так и во дворе.
Борьба всё так же яростна сегодня,
Как тысячи и сотни лет назад,
Но воля исполняется Господня,
И наши дни пред Ним летят, летят…
Что видит Он сегодня в наших душах?
Что Он читает в бьющихся сердцах?
Готовы ль мы Его сегодня слушать
И исполнять веления Творца?
Пока ещё нам солнце так же светит…
Пока ещё… Но близок грозный час,
Когда мы — каждый — Господу ответим,
Кем в жизни Бог является для нас.
Ирина Лаврухина
г. Ливны, Орловская обл.
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.