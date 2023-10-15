Пока ещё всё так же солнце светит,

И кажется, что всё в одной поре,

Но что-то происходит на планете —

Как в сердце каждом, так и во дворе.

Борьба всё так же яростна сегодня,

Как тысячи и сотни лет назад,

Но воля исполняется Господня,

И наши дни пред Ним летят, летят…

Что видит Он сегодня в наших душах?

Что Он читает в бьющихся сердцах?

Готовы ль мы Его сегодня слушать

И исполнять веления Творца?

Пока ещё нам солнце так же светит…

Пока ещё… Но близок грозный час,

Когда мы — каждый — Господу ответим,

Кем в жизни Бог является для нас.

Ирина Лаврухина

г. Ливны, Орловская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.