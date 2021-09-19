Полезные конфеты для юных кулинаров

В сентябре отмечается День знакомства детей с кухней. Хотите приучать ребёнка к приготовлению пищи? Это отлично! Предлагаем выбрать нескучные рецепты полезных конфет. Они просто готовятся, очень вкусные, а ещё вам не придётся ограничивать ребёнка, когда он захочет насладиться результатом своего труда, ведь эти конфеты не содержат сахара. Итак, начинаем нашу весёлую кулинарную игру!

Конфеты финиковые

Ингредиенты:

200 г очищенных фиников,

170 г подсушенного (жареного) арахиса,

2 ст. ложки кэроба (полезного заменителя какао),

1 ч. ложка цикория,

2 ст. ложки кунжута или кокосовой стружки (для обсыпки).

Приготовление:

Финики и арахис пропускаем через мясорубку. Перемешиваем с кэробом и цикорием. Лепим конфеты любой формы и обсыпаем кунжутом или кокосовой стружкой.

Конфеты льняные

Ингредиенты:

100 г семян льна,

100 г мёда.

Приготовление:

Семя льна слегка обжарить на сковороде, измельчить в кофемолке, перемешать с мёдом и сформовать конфеты.

Конфеты«Рафаэлки»

Ингредиенты:

50 г кокосовой стружки,

150 г очищенных от косточки фиников,

30 г сухого молока,

100 г миндаля.

Приготовление:

Пропустить половину миндаля и финики через мясорубку, добавить остальные ингредиенты. Сформировать конфеты, положив в центр каждой зёрнышко миндаля. Обвалять в кокосовой стружке. Конфеты готовы!

Полезного вам чаепития и радостного общения с вашими детьми. Надеемся, что время, проведённое с пользой на кухне, запомнится детям надолго, а полезными рецептами они будут пользоваться всю свою жизнь.

Наталья Воронина, директор магазина-кафе

здорового питания «Чечевица», г. Йошкар-Ола

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.