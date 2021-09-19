Полезные конфеты для юных кулинаров

В сентябре отмечается День знакомства детей с кухней. Хотите приучать ребёнка к приготовлению пищи? Это отлично! Предлагаем выбрать нескучные рецепты полезных конфет. Они просто готовятся, очень вкусные, а ещё вам не придётся ограничивать ребёнка, когда он захочет насладиться результатом своего труда, ведь эти конфеты не содержат сахара. Итак, начинаем нашу весёлую кулинарную игру!
Конфеты финиковые
- 200 г очищенных фиников,
- 170 г подсушенного (жареного) арахиса,
- 2 ст. ложки кэроба (полезного заменителя какао),
- 1 ч. ложка цикория,
- 2 ст. ложки кунжута или кокосовой стружки (для обсыпки).
Приготовление:
Финики и арахис пропускаем через мясорубку. Перемешиваем с кэробом и цикорием. Лепим конфеты любой формы и обсыпаем кунжутом или кокосовой стружкой.
Конфеты льняные
- 100 г семян льна,
- 100 г мёда.
Приготовление:
Семя льна слегка обжарить на сковороде, измельчить в кофемолке, перемешать с мёдом и сформовать конфеты.
Конфеты«Рафаэлки»
- 50 г кокосовой стружки,
- 150 г очищенных от косточки фиников,
- 30 г сухого молока,
- 100 г миндаля.
Приготовление:
Пропустить половину миндаля и финики через мясорубку, добавить остальные ингредиенты. Сформировать конфеты, положив в центр каждой зёрнышко миндаля. Обвалять в кокосовой стружке. Конфеты готовы!
Полезного вам чаепития и радостного общения с вашими детьми. Надеемся, что время, проведённое с пользой на кухне, запомнится детям надолго, а полезными рецептами они будут пользоваться всю свою жизнь.
Наталья Воронина, директор магазина-кафе
здорового питания «Чечевица», г. Йошкар-Ола
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.