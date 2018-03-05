Полезный заменитель шоколада

Как же тяжело отказаться от очередной дольки шоколада! Даже в пользу стройности. Сладкоежки, не расстраивайтесь, попробуйте кэроб! Это удивительный продукт, который не только имеет массу полезных свойств, но и легко заменит вожделенный шоколад.

Кэроб — это порошок из плодов рожкового дерева (Цератонии стручковой). Не так давно он стал известен в диетическом питании как альтернатива какао и шоколаду. Кэроб по вкусу напоминает какао-порошок, из которого делают шоколад. Но в отличие от какао кэроб не содержит кофеин и теобромин, не вызывает привыкания.

Польза кэроба

– Кэроб богат антиоксидантами, которые продлевают молодость.

– Жиров в кэробе в 10 раз меньше, чем в какао. Сладость обеспечивают сахароза и фруктоза. Это даёт право кэробу считаться диетическим.

– Все витамины и минералы (а их немало) легко усваиваются, чего не скажешь о тех же микроэлементах, содержащихся в какао. Поэтому польза от кэроба очевидна.

– Клетчатка, хоть и в небольших количествах содержащаяся в порошке, налаживает пищеварение и в паре с антиоксидантами выводит из организма вредные вещества, включая токсины. Согласно историческим сведениям, плоды Цератонии использовались ещё в античные времена в качестве антисептика. Кэроб также применяли при отравлениях и поносе.

– Регулярное употребление напитка из порошка рожкового дерева снижает холестерин в крови, поэтому его можно использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

– Кэроб слаще какао. Приготовленный напиток не требует добавления сахара, так как кэроб содержит большое количество натуральной сахарозы, фруктозы и глюкозы. Но диабетикам нужно с осторожностью применять кэроб, лучше всего подойдёт обжаренный, так как в нём количество сахаров будет ниже.

– Уменьшая выработку греналина — гормона, контролирующего голод — кэроб способствует снижению аппетита.

Из кэроба делают напитки, конфеты, добавляют в выпечку. Данных о вредном влиянии кэроба на организм у медиков нет. Но, в любом случае, соблюдайте меру.

Конфеты «Изабелла»

Нам понадобятся:

1 стакан подсушенных, очищенных арахисовых орехов, 1 стакан фиников (без косточек), 4 столовые ложки кэроба, лучше светлого.

Способ приготовления:

Финики помыть, залить на 5 минут кипятком, затем очистить от косточек. Измельчить орехи в комбайне или через мясорубку. Добавить финики и кэроб — всё смешать в блендере в однородную массу. Из этой массы сформировать конфеты любой формы. По желанию можно обвалять в измельчённых орехах или кокосовой стружке.

Конфеты хранятся в холодильнике около недели, а в морозильнике до трёх месяцев.

Гречневая запеканка

Нам понадобятся:

4 стакана гречневой каши, 1 стакан измельчённой подсолнечной халвы, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки кэроба, 1 стакан манки, 1 стакан воды, 0,5 чайной ложки соли, пакетик ванилина, 1 банан, 1 стакан изюма.

Способ приготовления:

Перемешать все ингредиенты, кроме изюма, ручным блендером. Выложить в форму и выпекать 30 мин при 180̊С.

Крем шоколадный

Нам понадобятся:

1 стакан подсушенного арахиса или семечек подсолнечника, 1 стакан воды, 1 стакан изюма, 4 столовые ложки кэроба, 1 чайная ложка цикория, 1 г ванилина, 2 стакана овсяной каши (в горячем виде лучше взбивается).

Способ приготовления:

Всё взбить в блендере до консистенции крема.

Крем-пирог к празднику

Отдельно выпекаем корж из пресного бездрожжевого теста.

Начинка:

1 стакан очищенных семечек подсолнечника, 3/4 стакана сахара, 1/2 стакана кокосовой стружки, 6 столовых ложек картофельного крахмала (без верха), 1/4 стакана кэроба, 4 стакана воды, 1 чайная ложка цикория, 1 чайная ложка соли, 1 пакетик ванилина, 4 банана.

Способ приготовления:

На готовый корж выкладываем бананы, разрезанные вдоль, с расстоянием между кусочками 1 см. Остальные ингредиенты начинки взбить в блендере до образования однородной массы и, перелив в кастрюлю, варить до загустения, постоянно помешивая. Массу вылить на бананы так, чтобы весь корж был равномерно укрыт. Остудить и подавать разрезанным на кусочки.

Маффины с кэробом

Нам понадобятся:

2 стакана муки, 1 стакан воды, 15 г прессованных дрожжей, 0,5 стакана сахара, 3 чайные ложки растительного масла, 0,5 чайной ложки соли, 5 – 6 шт. чернослива, 2 столовые ложки кэроба, 2 столовые ложки измельчённых грецких орехов.

Способ приготовления:

Соединяем воду, дрожжи, 1 ст. ложку сахара и 1 ст. ложку муки. Оставляем на 20 минут в тёплом месте. Нарезаем чернослив небольшими кусочками. Добавляем в опару чернослив, порошок кэроба, сахар, соль, масло. Перемешиваем. Добавляем 2 стакана муки. Перемешиваем. Тесто должно получиться жидковатым. Добавляем орехи, ещё раз перемешиваем. Смазываем формочки для кексов маслом, выкладываем в них тесто (ложкой). Оставляем на 30 минут, чтобы тесто поднялось. Выпекаем в духовке при 200̊С 30 минут.

Приятного аппетита!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.