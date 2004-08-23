Апостол Павел в своем Втором послании к Фессалоникийцам предрекал великое отступничество, которое грозило христианской церкви. Он писал, что день Господень не наступит, пока “не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога” (2 Фессалоникийцам 2:3, 4, 7). Еще в тот ранний период христианской эры он видел проникающие в церковь заблуждения, которые приготавливали путь к развитию этого отступления от чистых и ясных заповедей Иисуса Христа, изложенных в Священном Писании. Пророчеству апостола суждено было исполниться. Языческие обычаи неприметным образом вошли в христианскую церковь.

Когда преследования христиан первых веков прекратились, и христианство вошло в царские дворы и палаты, тогда простоту и кротость Христа и Его апостолов сменили величие и гордость языческих жрецов и правителей, а Божественные установления заменили человеческие измышления и предания. Формальное обращение императора Константина в начале IV столетия послужило причиной ликования среди христиан, и мирское под видом праведности проникло в церковь. Церковь стала быстро разлагаться. С виду побежденное язычество оказалось победителем. Его дух овладел церковью. Языческие учения, обычаи и суеверия соединились с верой так называемых последователей Христа.

Грех был задрапирован в одеяния святости. Когда Священное Писание откладывается в сторону и люди перестают с ним считаться, тогда от них можно ожидать самого худшего. С возвышением человеческих законов и традиций обнаружились испорченность и разложение, которые всегда являются следствием отвержения закона Божьего.

В ХII столетии было учреждено одно из самых страшных орудий церкви времен средневековья — инквизиция. Римская церковь стала деспотом мира. Императоры и короли подчинялись приказам римского папы. Казалось, что земная и вечная участь каждого находились в его руках. В течение столетий без малейшего возражения все подчинялось учениям Рима, и с каким благоговением совершались его обряды и празднества! Римское духовенство пользовалось всеобщим почетом, потоком шли щедрые пожертвования. Никогда еще римская церковь не достигала такой великой славы и могущества, как в те времена.

Полуденное сияние папского могущества было полночным мраком для мира. Не только народ не знал Священного Писания, но и священники не разбирались в нем. Подобно фарисеям древности, папские вожди ненавидели свет, открывающий их грехи. Отбросив закон Божий как мерило праведности, они обрели безграничную власть и были неудержимы в своих пороках. Повсюду процветали обман, корыстолюбие и разврат. Люди не страшились никакого преступления, если оно сулило богатство и высокое положение. Дворцы пап и прелатов были превращены в вертепы разврата. Некоторые из владычествующих пап были виновны в вопиющих преступлениях. На протяжении сотен лет Европа не достигла никакого прогресса в области науки, искусства и культуры. Христианство было поражено нравственным и духовным параличом.

Но среди мрака, окутавшего землю во время долгого периода папского владычества, свет истины все же не совсем померк. В каждом столетии находились свидетели Божьи — люди, которые верили во Христа как единственного Посредника между Богом и человеком, которые смотрели на Библию как на единственное мерило жизни и соблюдали заповеди Божьи. Никогда человечество в достаточной степени не поймет того, сколь многим обязан мир этим людям. Их судили как еретиков, идеи их оспаривали, каждый их поступок был опорочен, их рукописи извращались, искажались и запрещались. Однако, невзирая ни на что, они оставались неколебимы и из поколения в поколение передавали свою веру во всей чистоте как священное наследие для грядущих поколений.

Подготовила Н. Воронина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2004 г.