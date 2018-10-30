Джон Уиклиф, которого называют «утренней звездой Реформации», был инициатором реформ христианской церкви не только для Англии, но и для всего христианского мира. Родился он в 1324 году. Это было время, когда во многих странах духовный мрак, связанный с недоступностью Слова Божьего для простого народа, начал постепенно рассеиваться, и Священное Писание было переведено на различные языки. Истина Божьего Слова разбивала оковы заблуждения и суеверия и призывала тех, кто так долго находился в рабстве обмана, подняться на защиту своей свободы. И первым из посланных Небом вестников был Джон Уиклиф.

Джон получил лучшее на то время образование. Он обладал живым умом и интересовался естествознанием и философией, математикой и историей, а также юриспруденцией. Еще будучи студентом, Уиклиф начал изучать Библию и решил посвятить всего себя служению Христу и проповедовать открытые им истины. Он видел, что Церковь пожертвовала Словом Божьим ради человеческих преданий, и бесстрашно обвинял духовенство в отвержении Священного Писания, требуя возвратить Библию народу и восстановить ее авторитет в церкви. Его талант, познание Библии, безупречное логическое мышление, чистота жизни, непоколебимое мужество и справедливость снискали ему всеобщее уважение и доверие. Он не собирался противодействовать Римской церкви, но преданность истине не могла вылиться ни во что иное, как только в борьбу с ложью. Чем очевиднее ему становились заблуждения, насаждаемые властью папы Римского, тем пламеннее он проповедовал библейские истины. А папские вожди, дрожа от ярости, наблюдали, как этот реформатор приобретал все большее влияние.

Уиклиф умел искусно разоблачать заблуждения, и он бесстрашно выступал против многочисленных злоупотреблений, совершавшихся с одобрения Рима. Будучи капелланом короля, он смело осудил подать, взимаемую папой с английского монарха, указав также и на то, что посягательство папы Римского на светскую власть противоречит учению Христа. В результате король и дворяне, объединившись, отвергли требования папы и отказались от уплаты подати. Авторитету папы Римского в Англии был нанесен ощутимый удар. Другим злом, против которого боролся Уиклиф, было основание нищенствующих монашеских орденов. Монахи наводнили всю Англию, праздный образ жизни которых стал бременем для трудового люда, вынужденного содержать их. Но главное – принижалось значение полезного труда, подрывалась экономика, образование и нравственность нации. Папа наделил монахов правом принимать исповедь и прощать грехи и тем самым заставил многих задуматься: правомерно ли получать прощение грехов за деньги? Люди начали задаваться вопросом: не лучше ли обращаться за прощением к Богу, чем искать его у монахов торгующих папскими индульгенциями? Алчность монахов, казалось, не знала границ.

Стремясь оправдать свою жадность, нищенствующие монахи выставляли себя последователями Спасителя, заявляя, что Иисус и Его ученики также жили на подаяния от народа. Такое утверждение обернулось против них самих, потому что многие начали изучать Библию в поисках правды, а это меньше всего соответствовало намерениям Рима. Люди обратились к Источнику истины, которую Римская церковь тщательно скрывала. Уиклиф начал писать и публиковать статьи против монахов – не для того, чтобы вести дискуссию с ними, но чтобы привлечь внимание людей к библейским учениям и их Автору.

Вскоре громы Рима обрушились на Уиклифа, и в Англию было отправлено три предписания принять решительные и безотлагательные меры для того, чтобы заставить его замолчать. Еще до прибытия папских указаний разгневанные епископы призвали Уиклифа на суд, куда он пришел в сопровождении двух могущественных князей страны. Толпы народа ворвались в здание суда и так испугали судей, что дело Уиклифа было отложено, и ему было позволено уйти с миром и продолжать свою работу. Но прибывшие в Англию папские указания обязывали короля схватить Уиклифа и заключить в тюрьму: это говорило о том, что его ожидал костер. Было ясно, что Джон Уиклиф вскоре станет жертвой инквизиции. Но Тот, Кто еще в древности сказал патриарху: «Не бойся… Я твой щит» (Бытие 15:1), снова простер руку и защитил Своего слугу. Смерть постигла не реформатора, а папу Римского, издавшего указ об уничтожении Уиклифа.

Величайшим делом жизни Уиклифа стал перевод Библии с латыни на английский язык. Реформатор не страшился ни темницы, ни костра. Он дал английскому народу свет, который никогда не померкнет. Он сделал для своих соотечественников больше, чем любой полководец, одержавший самую блестящую победу на полях сражений. В короткое время Библия нашла путь в дома простых людей, обращение к разуму которых вывело их из состояния безвольного подчинения лжи. Почти половина жителей Англии приняли новую веру в спасение только через Иисуса Христа и непогрешимость Священного Писания.

Вновь папские вожди начали измышлять способы заставить замолчать реформатора, три трибунала не смогли его сломить, папская власть терпела поражение. Рим был в ярости. Уиклиф сознавал опасность, угрожавшую ему, но он никогда не отрекся от истин, открывшихся ему в Библии. Его мужество было непоколебимо. Его защитой был Господь. Умер великий реформатор в своем приходе в Люттерворте. Ненависть к нему со стороны Рима была столь велика, что спустя 44 года после смерти Джона Уиклифа Папа Римский приказал эксгумировать и сжечь его останки.

Пройдет еще более ста лет, и люди, подобные Мартину Лютеру и Джону Кальвину, произведут Реформацию, о которой мечтал Уиклиф. В 1942г. Миссия переводчиков Библии была названа именем Джона Уиклифа, человека, который первым начал распространять учение, что каждый человек должен читать Библию на своем родном языке.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (102) октябрь 2005 г.