Как только наши прародители Адам и Ева согрешили, Бог заверил их, что окончательная победа будет не за змеем (сатаной), а за Богом. Господь сказал опечаленной чете, что от «семени жены» (то есть от их потомка) будет спасение. Но нужно было ждать. Ждать долго. Ждать до тех пор, пока не придёт таинственная «полнота времени»…

Томительное ожидание

Пришествие Спасителя было предсказано людям ещё в Едеме. Услышав об этом обетовании, Адам и Ева надеялись на его скорое исполнение. Поэтому они так обрадовались своему сыну-первенцу, решив, что он-то и будет Избавителем. Но исполнение обещания медлило. Те, кто впервые услышал о нём, умерли, не дождавшись его исполнения. Обещание Божье передавалось от поколения к поколению, вселяя надежду на явление Мессии, а Он всё не приходил. Пророчество Даниила открыло время Его пришествия, но не все правильно поняли это откровение. Века проходили за веками, голоса пророков умолкли. Рука притеснителя тяжело давила народ Израиля, и многие теряли надежду.

Но, подобно звёздам в их непрерывном движении по предназначенному пути, намерения Божьи не знают ни спешки, ни промедления.

Когда-то Господь открыл Аврааму пленение Израиля в Египте и объявил, что срок пребывания там его потомков будет четыреста лет. «После сего, — сказал Бог, — они выйдут с большим имуществом» (Библия, книга Бытие 15:14). И против этих слов напрасно восставала вся сила горделивого царства фараона. «В этот самый день», согласно Божьему обетованию, «вышло всё ополчение Господне из земли Египетской ночью» (Библия, книга Исход 12:41). На небесном совете также был определён час пришествия Христа. И когда исполнились сроки, Иисус родился в Вифлееме.

В самый подходящий момент

«Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Библия, Послание галатам 4:4). Провидение управляло движением народов, человеческими страстями и всеми действиями до тех пор, пока мир не был приготовлен к пришествию Избавителя. Все народы объединились под одним правлением. Один язык был широко распространён и принят всеми как литературный. Иудеи, жившие в рассеянии, в соседних странах, приходили в Иерусалим на ежегодные праздники. Возвращаясь домой, они разносили по свету весть о пришествии Мессии.

Люди устали от пышных зрелищ и легенд язычества. Они нуждались в такой религии, которая могла бы принести удовлетворение душе. Свет истины, казалось, совсем оставил людей, но были всё же души, которые искали этот свет. Они жаждали познания живого Бога, некоей уверенности в возможности снова жить после смерти. Безутешные люди ожидали пришествия Спасителя, Который рассеет тьму и откроет тайну будущего.

Сохранившие надежду

Не только среди евреев, но и среди других народов были люди, которые предсказывали пришествие Божественного Учителя. Эти люди искали истину, и им посылалось откровение свыше. Один за другим, как звёзды на тёмном небе, появлялись такие учителя. Их пророчества вселяли надежду в сердца тысяч язычников. Вспомните хотя бы волхвов с Востока, пришедших поклониться рождённому Царю.

Среди иудеев были ещё люди стойкие в вере, продолжавшие лелеять надежду на исполнение обетования, данного их отцам: «Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придёт Примиритель, и Ему покорность народов» (Библия, книга Бытие 49:10). Начавшееся ослабление могущества Израиля свидетельствовало: пришествие Мессии не за горами. Несмотря на то, что сущность миссии Христа понимали только немногие, повсюду ожидали могущественного Правителя, Который установит Своё царство в Израиле и явится Избавителем народов.

Мир накануне первого пришествия

Наконец, пришла «полнота времени». Веками погружаясь в грех и опускаясь всё ниже и ниже, человечество жаждало пришествия Искупителя. Сатана изо всех сил старался сделать пропасть между небом и землёй глубокой и непреодолимой. Он обманом склонял людей к греху. Он намеревался истощить терпение Божье, угасить Его любовь к человеку и добиться, чтобы Он предал этот мир его сатанинской власти.

Правду о Боге сатана стремился скрыть от людей. Посредством язычества он в течение многих веков отвращал людей от Бога, но особого успеха он достиг в искажении веры Израиля. Священники, служившие в храме, утратили понимание сути своего служения. Они уже не видели в символах того, что ими обозначалось. Совершая служение, они действовали, как актёры в спектакле.

Сын Божий, взирая на мир, видел страдания и несчастья. Он видел, как люди становились жертвами сатанинской жестокости. Он смотрел с состраданием на тех, кого совращали и губили. Обманутые и сбитые с толку, люди шли навстречу вечной гибели и смерти, которая не оставляет надежды на жизнь, ночи, которая никогда не сменится утром.

Для чего приходил Христос

В самый критический момент, когда сатана, казалось, был готов торжествовать, в мир пришёл Сын Божий, чтобы восстановить в человеке образ Творца. Он пришёл поднять нас из праха, чтобы воссоздать по образу Своему искажённый грехом характер человека и облагородить его.

Показав людям пример жизни, умерев мученической смертью и воскреснув на третий день, Иисус дал верующим в Него ещё одно обещание: Он придёт опять. Но на этот раз «не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Библия, Послание евреям 9:28).

Во время Своего Первого пришествия Иисус сделал всё со Своей стороны, чтобы спасти нас от уз греха. Теперь мы можем смело приходить к Нему в молитве — за прощением, освобождением от грехов, за пониманием и любовью, потому что Иисус прошёл земной путь, изведал наши немощи и болезни. Он может не только сострадать нам, но «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Библия, Послание евреям 7:25).

Ещё одна «Полнота времени»

Близок день, когда исполнится ещё одна «полнота времени»: Иисус придёт во второй раз, чтобы воскресить верующих, которые умерли, не дождавшись славного дня, чтобы даровать им и тем христианам, которые будут встречать Христа живыми, бессмертие и радость.

Для кого-то этот день будет самым счастливым днём жизни. Друзья Иисуса, любящие Его и соблюдающие заповеди Его, радостно будут приветствовать Своего Спасителя. Для другой же группы людей этот день будет днём ужаса: они будут искать убежища, чтобы скрыться от лица Того, Чьей милостью пренебрегли и Чью любовь отвергли.

Это не сказка. Обещание о Втором пришествии Христа многократно повторяется в Библии. Это факт, который нельзя не заметить. Господь обещает: «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:3). Это ожидание согревает душу, даёт силы жить и рассказывать другим о чудесной надежде.

Дорогой друг, ещё есть время, чтобы доверить свою жизнь Богу. Помолись Ему. Просто. Своими словами. Не чужими. Господь хочет услышать именно тебя. Просто расскажи Богу, что ты чувствуешь, что тебе мешает, что тяготит, от чего ты желаешь избавиться. Попроси простить тебя ради Иисуса, открыть истину. Но это не конец, это только начало пути — пути познания Бога. Желаю тебе и себе пройти этот путь с Богом так, чтобы с радостью встречать Христа в тот день, когда исполнится «полнота времени».

Подготовил Егор Стасов

«Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего…, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Библия, Послание галатам 4:4, 5).

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.