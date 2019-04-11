Еда, которую любят кости

Стоит кому-то сломать руку, ногу или ещё что-нибудь, как сразу все советуют есть побольше творога, пить побольше молока, а то и налегать на холодец (мол, подобное лечится подобным).

Ни для кого не секрет, что молочные продукты богаты кальцием, а он очень важен для крепости костей. С другой стороны, есть информация, что людям зрелого возраста не рекомендуется увлекаться молоком. Кому же верить?

Исследования показывают, что в странах с самым высоким уровнем потребления молока и молочных продуктов зафиксированы максимум людей, страдающих различными заболеваниями костей, и наибольшее число переломов (США, Новая Зеландия, Австралия). Что происходит, и кто виноват? А виноват белок казеин, в большом количестве содержащийся в молоке. Он является сильным окислителем. Попадая в наш организм, он создаёт кислотную среду. Чтобы её нейтрализовать, нужен кальций. К счастью, он есть в молоке. Но беда в том, что очень часто весь этот кальций уходит на восстановление кислотно-щелочного баланса. Именно этим и объясняется полная усвояемость кальция из молока (только поступает он не в кости, а расходуется на химические реакции). Если же кальция, полученного с молоком, не хватает для нейтрализации кислотной среды, то используется кальций, поступивший с другой пищей. Если и его мало, то в ход идут внутренние резервы организма, то есть костные ткани. Если внутренние резервы кальция будут расходоваться постоянно, то это может привести к остеопорозу.

Учитывая эту информацию, очень важно научиться получать кальций из растительной пищи, так как она не содержит нежелательного казеина. Кунжут, льняное семя, мак, миндаль, инжир, курага, фундук, капуста, соевый сыр тофу, бобовые, апельсины, листовые овощи — именно с ними нужно дружить. Хотя кальция в этих продуктах, за исключением кунжута и тофу, меньше, чем в молоке, до костей его в итоге доходит больше, потому что на пути не стоит коварный белок казеин.

Кунжут и мак — рекордсмены по содержанию кальция, но в каком виде их есть? Сегодня мы освоим простой рецепт кунжутной пасты — тахини.

Тахини

Ингредиенты:

семена кунжута — 4 столовые ложки с горкой;

масло кунжутное/оливковое/ореховое — 2 – 3 ст. ложки.

Приготовление:

– При покупке кунжутных зёрен, стоит попробовать их. Кунжут не должен горчить.

– Масло можно взять любое на выбор. Главное, чтобы оно не имело сильного запаха.

– Семена кунжута слегка подсушиваем на сковороде, затем измельчаем в блендере. Когда кунжутная масса начнёт налипать на стенки блендера, пора добавлять масло.

– Добавляем немного масла, взбиваем. Паста должна стать однородной, по консистенции похожей на густую сметану.

Ну, и что теперь делать с этой тахини? В неё часто добавляют лимонный сок, чеснок, петрушку и используют в качестве подливки или просто подают с питой или хлебом. Также тахини можно смешать в равных пропорциях с любым густым вареньем, намазывать на хлеб или сухарики. Её можно добавлять в суп, готовить хумус, а можно сделать «пирожные».

Для этого в готовую тахини добавьте одну чайную ложку мёда. Если вы хотите «шоколадное» пирожное, то добавьте немного кэроба (полезный заменитель какао). Если у вас нет кэроба, можете поэкспериментировать с цикорием. Получившуюся массу намажьте на тост (подсушенный хлеб), обрежьте края, придав желаемую форму. «Шоколадные» тосты можно украсить кокосовой стружкой, а светлые — фруктами.

Вкус и здоровые привычки формируются со временем. Надо с чего-то начинать! Когда мы ели эти кунжутные пирожные, я рассказывала детям о важности кальция, о том, как много его содержится в этом блюде. Я даже сказала что-то вроде: «Мы едим то, что станет нашими костями». На следующий день трёхлетний Федя попросил: «Мама, намажь мне, пожалуйста, кости на хлеб». Кажется, он усвоил урок.

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.