Помните о Творце!

Библейское пророчество, которое мы предлагаем вам исследовать сегодня, касается каждого из нас. Оно сообщает об особой вести, которая должна будет возвещаться во всем мире перед пришествием Христа. Вы хотите знать эту весть? Откроем завершающую книгу Библии Откровение.

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу: и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его: и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откровение 14:6,7).

Мы видим призыв к современному человеку поклониться Судье всего человечества, Богу-Творцу. Эти слова должны напомнить людям во всем мире об их происхождении и об их Творце.

Случается ли так, что человек может забыть свои корни? Очевидно, да. Но ведь Бог в Библии открыл человеку историю его происхождения. Ибо кто, кроме Бога может знать происхождение человека от начала?

Начало всех начал

Самая первая книга Библии называется Бытие, что означает «книга о начале всех начал». Лучшего места для начала исследования и быть не может! Давайте вернемся к книге Бытие и вместе переживем неделю творения.

Библия говорит, что сначала земля была безвидна и пуста, и полная тьма покрывала ее. Бог сотворил свет, отделил воды и сотворил небо и атмосферу, континенты и острова, затем Он сотворил зелень, деревья и траву. Произошла чудесная перемена! Бесплодные прежде холмы были теперь покрыты живым ковром трав и цветов редкой красоты. Бог заставил солнце, луну и звезды светить сквозь атмосферу. И взору предстал новорожденный мир – настоящий рай! В пятый день сотворил Бог всех морских живых существ и птиц в небесах. В шестой день Он сотворил зверей и пресмыкающихся. Библия говорит, что Бог осмотрел Свое творение, и оно было «хорошо».

Но и на этом Бог не закончил творение. Самое лучшее Он оставил напоследок! Творец сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:26.27).

Человек – это шедевр Божьего творения, предмет Его наибольшей любви, которую Он хотел разделить с человеком, ибо Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю… и владычествуйте над… всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:28). Человек должен был владычествовать на Земле. И когда Бог оглядел все, что Он создал, то заключил, что это было: «…хорошо весьма».

Памятник творения

Адам и Ева, должно быть, во все глаза глядели, как сияющее солнце во всей его славе клонилось к закату на западе, отмечая конец шестого дня творения. Но постойте, повествование книги Бытие о сотворении еще не закончилось! Библия продолжает: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Бытие 2:2).

Бог почил! Не потому, что Он устал, ибо Бог никогда не утомляется. Нет. Он почил, потому что завершил Свою работу, довольный тем, что Он совершил, с удовлетворением взирая на дело рук Своих!

Но Бог сделал еще нечто: «И благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:3).

Во-первых, Он благословил седьмой день. Он сделал этот день особым объектом Своего благорасположения и днем, который принесет благословение Его творению.

Во-вторых, Он освятил седьмой день. Или отделил его как святой день. Другими словами, Бог объявил, что седьмой день будет особым днем, постоянно напоминающим человеку о его происхождении, о его корнях!

Бог знал, что еще в Едеме человек нуждался в седьмом дне, как дне покоя и служения Богу. Он определил этот особый отрезок времени для общения со Своим творением. Каждую неделю, в седьмой день, Адам и Ева праздновали день рождения мира вместе со своим Творцом.

Но грех разрушил это тесное общение и разделил человека с Богом. Ко времени Моисея люди забыли и свои корни, и Божий особый день общения. Но у Бога был план, при помощи которого Он хотел напомнить человечеству о Своем особом дне. Бог призвал Моисея вывести из Египта в землю обетованную израильский народ, единственный в то время народ, который среди язычников еще сохранял память о Едином Боге-Творце. В пути через Синайскую пустыню у израильтян кончилась пища, и Бог чудесным образом давал им хлеб с неба, «манну», в течение 40 лет. Однако у манны была одна удивительная особенность: она появлялась на земле только шесть дней в неделю. В седьмой день ее никогда не было! Почему? Бог хотел, чтобы люди вернулись к своим корням, почитая Его святой день, день рождения мира.

Суббота была установлена при сотворении и соблюдалась народом Божьим задолго до Исхода. Но несколькими неделями позже, на горе Синай Бог написал Десять Заповедей Своим собственным перстом на двух каменных скрижалях. Одна из этих заповедей начинается словом «Помни». «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои, а день седьмый – суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела… Ибо в шесть дней сотворил Бог небо и землю, и море и все, что в них: а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8-11).

Бог установил седьмой день, субботу, как памятник творению. Памятник такой же древний, как и сам мир. Помнить субботу – значит помнить Творца.

День особых благословений

Бог обещает Своему народу обильные благословения, если они будут слушаться Его и помнить Его памятник творения: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой… и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить: то будешь иметь радость в Господе» (Исаия 58:13.14). Если бы человек всегда помнил об этом дне покоя, то многие проблемы, с которыми люди сталкиваются сегодня – пренебрежение к Богу, отсутствие смысла в жизни, кризис личности – были бы благополучно решены.

Пророк Исаия подчеркивал также то, что никогда нельзя забывать: суббота была дана не только Израилю, или еврейскому народу. Вовсе нет! Суббота была установлена за тысячи лет до того, как появился первый еврей. Бог не ограничил это благословение рамками одной нации. Он пригласил всех людей помнить и соблюдать субботу вместе с Ним: «…всех, хранящих субботу от осквернения ее… Я приведу на святую гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы… ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Исаия 56:6,7).

Суббота – это знамение между Богом и человеком. «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я – Господь Бог ваш» (Иезекииль 20:20). Тот, Кто освятил субботний день, освящает и грешных людей. Это также требует созидательной силы. Наш Творец – Он и наш Спаситель. «Дал им также субботы Мои, чтоб они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я – Господь, освящающий их» (Иезекииль 20:12). Соблюдая субботу, мы говорим миру, что Господь есть наш Создатель и Бог, преобразующий наши сердца.

Вечное установление

Суббота была установлена и праздновалась еще до того, как возник грех на Земле. Будет праздноваться она и тогда, когда Земля навеки будет освобождена от греха: «Ибо как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Исаия 66:22,23).

Во всю вечность народ Божий будет праздновать субботу, славя своего Творца и Искупителя. И если суббота праздновалась до того, как грех пришел на Землю, и будет праздноваться на обновленной Земле, не кажется ли вам естественным, что народу Божьему следует праздновать ее и сейчас?

Пример Иисуса

Если у нас есть какие-либо вопросы о субботе, их можно решить, узнав, как относился к субботе Христос, когда Он был на Земле. Лука говорит нам, что делал Иисус Христос в субботу: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» (Луки 4:16). Библия говорит, что Иисус Христос имел обыкновение приходить по субботам в храм.

Вопрос о необходимости дня покоя никогда не поднимался во время земной жизни Иисуса Христа. Противоречия возникали только по поводу того, как Он соблюдал его. Раввины превратили субботнюю заповедь в формальное требование закона и сделали ее соблюдение бременем. Иисус Христос хотел устранить все человеческие установления и показать истинную красоту и значение соблюдения субботы. Когда Христа обвинили в нарушении субботы за то, что Он исцелял людей в этот день, Он ответил: «Итак, можно в субботы делать добро» (Матфея 12:12).

Суббота после распятия

Когда мы взираем на Голгофу, мы видим пример истинного соблюдения субботы преданными последователями Христа. В день величайшей трагедии мира, когда Спаситель был распят, мы видим друзей Иисуса Христа, покоящихся согласно Божьему повелению и отложивших помазание тела Христа. «День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось Тело Его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти: и в субботу остались в покое по заповеди» (Луки 23:54-56).

Давайте еще раз посмотрим на события трех этих памятных дней: В день приготовления (сегодня называемый пятницей) Иисус Христос умер, и женщины приготовили благовония и масти. В субботу женщины остались в покое по заповеди, и Христос покоился в гробу. В первый день недели (сегодня называемый воскресеньем) женщины пришли помазать Христа, но нашли гроб пустым, потому что Христос воскрес! Когда Христос висел на кресте в день приготовления, Он воскликнул «Совершилось». Его спасительная миссия была совершена, и Он покоился в субботу и воскрес в первый день недели, воскресенье. Даже в смерти Христос соблюдал субботу!

Когда мы стоим подле креста, мы понимаем, что не достаточно праздновать любой день из семи. Ибо недооценивать субботу, значит недооценивать сотворение, Синай, и даже Голгофу! То, какой день из семи мы празднуем, имеет большое значение.

Помни, даже если весь мир забывает

Творец сказал: «Помни», но многие об этом забыли! Бог не хотел этого. Христос хотел, чтобы христиане соблюдали субботу во все времена. Вот Его наставление: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, или в субботу» (Матфея 24:20). Да. Христос хотел, чтобы и в 70 году н.э., когда был разрушен Иерусалим, христиане соблюдали субботу.

Новый Завет свидетельствует, что последователи Иисуса Христа соблюдали субботу после Его воскресения: «Прошедши через Амфиополь и Апполонию, они пришли в Фесасалонику, где была Иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний» (Деяния 17:1,2). В книге Деяния описано множество собраний, которые Павел проводил в субботу.

Суббота проходит красной нитью от Бытия до Откровения. Книга Откровение описывает тех, кто приготовился встретить Христа: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса» (Откровение 14:12). Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15). Одна из этих заповедей побуждает нас помнить день субботний, вечное знамение между Богом и человеком!

Библейское пророчество провозглашает весть, обращенную к человечеству последнего времени: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его: и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откровение 14:6,7). С первой недели творения Господь предусмотрел специальный способ поклонения – субботний покой для человека. Сегодня суббота – это одновременно и величайшее благословение, и испытание на верность своему Создателю и Спасителю, Который, искупив нас от смерти, простирает Свои пронзенные руки и говорит каждому из нас: «Следуй за Мной».

Подготовила Н. Воронина

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2004 г.