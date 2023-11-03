Помоги моему неверию!

Совсем недавно они без проблем изгоняли бесов, но в этот раз что-то пошло не так…

На горе Преображения Иакову, Петру и Иоанну явилась слава Божья. Апостолы собственными глазами видели, как Иисус беседовал с Моисеем и Илиёй, пришедшими укрепить Его накануне крестной смерти. Ученики слышали голос с неба, подтверждавший, что Иисус — Сын Божий. Проведя всю ночь на горе, Иисус и Его ученики с восходом солнца спустились в долину.

Как только собравшиеся в долине люди увидели Иисуса, они ринулись Ему навстречу, приветствуя Его с почтением и радостью. Но Иисус сразу же заметил их озабоченность. Ученики также были чем-то огорчены. Только что произошло событие, которое весьма разочаровало их и унизило.

Не смогли

Пока они ожидали Иисуса у подножия горы, отец привёл к ним своего сына, чтобы ученики изгнали из него духа, мучившего мальчика. Когда Иисус посылал их проповедовать в Галилее, Он дал им власть изгонять нечистых духов. И когда ученики отправились в путь, преисполненные сильной веры, злые духи повиновались их слову. Теперь же они приказали нечистому во имя Христа оставить свою жертву, но бес только посмеялся над ними, ещё раз проявив свою силу. Ученики, неспособные объяснить своё поражение, чувствовали, что навлекают бесчестие на своего Наставника. В толпе были книжники, которые не преминули унизить их. Тесня учеников со всех сторон, они донимали их вопросами, выставляя и их, и их Учителя обманщиками. «Вот, — торжествуя восклицали раввины, — нашёлся такой злой дух, которого не могут победить ни ученики, ни Сам Христос!» Народ склонялся на сторону книжников, и в толпе слышались презрительные возгласы и насмешки.

Перемена настроения

Но неожиданно обвинения прекратились. Люди увидели приближавшегося Иисуса и троих Его учеников. В народе произошла перемена настроения, и люди устремились навстречу им. Ночь, проведённая в общении с небесной славой, отразилась и на Спасителе, и на Его спутниках. Их лица сияли светом, который вызывал благоговение.

Спаситель сразу направился туда, где происходил спор, словно Он Сам был свидетелем происшедшего, и, обратив Свой взор к книжникам, спросил их: «О чём спорите?» Но голоса тех, кто только что вёл себя дерзко и вызывающе, теперь смолкли.

Поле сражения

И вот страдающий отец протиснулся через толпу и, припав к ногам Иисуса, излил перед Ним свою боль и разочарование.

«Учитель! — сказал он, — я привёл к Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на землю… Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли» (Евангелие от Марка 9:17, 18).

Иисус обвёл взглядом стоявшую вокруг Него поражённую ужасом толпу — придирчивых книжников и смущённых учеников. Он читал неверие в каждом сердце и голосом, полным страдания, воскликнул: «О, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» И затем повелел опечаленному отцу: «Приведите его ко Мне» (Евангелие от Марка 9:19).

Когда мальчика привели и взгляд Спасителя остановился на нём, злой дух поверг его на землю, и больной в судорогах катался с пеной у рта, оглашая воздух нечеловеческими криками. Всё его тело содрогалось. Вновь на поле сражения встретились Князь жизни и князь тьмы: Христос, исполнявший Свою миссию «проповедовать пленным освобождение… отпустить измученных на свободу» (Евангелие от Луки 4:18), и сатана, пытавшийся удержать жертву в своей власти. Невидимые ангелы света и сонмы злых ангелов собрались вокруг, чтобы увидеть это противоборство.

Все следили за происходящим: толпа — затаив дыхание, отец — со страхом и надеждой.

Иисус спросил: «Как давно это сделалось с ним?» И отец рассказал историю долгих лет страданий и скорби. А затем, не в силах больше выносить этого, воскликнул: «Но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам» (Евангелие от Марка 9:21, 22).

Иисус отвечает ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему». У Христа не было недостатка в силе, но исцеление сына зависит от веры отца, и, заплакав, осознав собственную слабость, отец вверяет себя милости Христовой с криком: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Евангелие от Марка 9:23, 24).

Тогда Иисус говорит: «Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него» (Евангелие от Марка 9:25). Раздался крик, началась мучительная борьба; демон, покинув человека, казалось, унёс с собой и жизнь своей жертвы; отрок лежал без движения, как мёртвый. Многие шептали: «Он умер». Но Иисус берёт его за руку и, подняв его, совершенно здорового умом и телом, передаёт отцу. Отец и сын прославляли имя своего Освободителя, а люди «удивлялись величию Божию» (Евангелие от Луки 9:43). Книжники же, побеждённые и упавшие духом, молча удалились.

Сжалься над нами!

«Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Сколько людей, отягчённых грехами, повторяют эту молитву! И Спаситель, полный жалости, всем отвечает: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему».

Вера соединяет нас с Небом и даёт нам силу бороться с ангелами тьмы. Многие чувствуют, что им недостаёт веры, и потому не решаются приблизиться к Христу. Пусть эти души, беспомощные и недостойные, полагаются на милость сострадательного Спасителя. Смотрите не на себя, а на Христа. Тот, Кто исцелял больных и изгонял бесов, когда был среди людей, и сегодня остаётся таким же могущественнейшим Искупителем. Вера приходит через Слово Божье. Тогда держитесь Его обещания: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37). Припадите к Его стопам с криком: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». Вы никогда не погибнете, пока будете поступать так. Никогда!

Урок в контрасте

За короткое время трое избранных учеников Христа видели наивысшую славу и глубочайшее падение. Иисус сошёл с горы, где Он говорил с небесными посланниками, где из облака сияния славы Он был объявлен Сыном Божьим, сошёл, чтобы увидеть самое удручающее и отталкивающее зрелище — одержимого бесом отрока с искажённым лицом, со скрежетом зубов, в судорогах и муках, которых никто из людей не мог облегчить. И этот могущественный Искупитель, Который несколько часов назад стоял прославленный перед Своими изумлёнными учениками, наклоняется, чтобы поднять жертву сатаны с земли, и возвращает его здоровым и телом, и духом его отцу.

Это был наглядный урок искупления. Сын Божий наклоняется, чтобы спасти погибшего. Это также изображало миссию учеников. Жизнь служителей Бога не должна проходить только на вершине горы в общении с Иисусом в часы духовного просветления. Есть для них дела и в долине, внизу. Души, порабощённые сатаной, ожидают слов веры и молитвы, которые могут освободить их.

Обида ослабляет

Девять учеников по-прежнему размышляли над своей неудачей. И когда Иисус снова оказался с ними наедине, они спросили Его: «Почему мы не могли изгнать его?» (Евангелие от Марка 9:28). Иисус ответил: «По неверию вашему» (Евангелие от Матфея 17:20).

То, что Иисус взял с собой на гору не всех, а только троих учеников, вызвало ревность у остальных девяти. Вместо того чтобы укреплять свою веру молитвой и размышлением о словах Христа, они были поглощены своими огорчениями и личными обидами. В таком состоянии духовного помрачения они и вступили в борьбу с сатаной.

Им же следовало укрепить свою веру горячей молитвой, постом и смирением сердца. Они должны были отказаться от своего «я» и исполниться Духом и силой Божьей, чтобы во всеоружии встретиться с врагом.

Обиды и дрязги ослабляют нас, а враг только и ждёт подходящего момента, чтобы нанести удар. Будем же сосредотачиваться на добром и чистом, на том, что приближает к Богу, а не отдаляет от Него.

По книге Эллен Уайт

«Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.