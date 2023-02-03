Умейте делиться

Ты давно хочешь есть. И вот долгожданный кусочек хлеба попадает тебе в руки. Но рядом с тобой другие голодные. Как ты поступишь?

Господь дал нам две руки — одну, чтобы получать, другую, чтобы раздавать.

Пришли и не уходят

Христос со Своими учениками отправился в уединённое место. Но вскоре их мирный, столь редкий отдых был нарушен — толпы народа вновь устремились к Учителю.

Со склона холма Иисус видел приближающиеся толпы, и сердце Его наполнилось сочувствием к людям. Хотя Ему помешали отдохнуть, Он не потерял терпения. Глядя на прибывающих людей, Он чувствовал, что в Нём нуждаются. «Он сжалился над ними, потому что они были… как овцы, не имеющие пастыря» (Евангелие от Матфея 9:36).

Пришедшие слушали слова благодати, простые и понятные. Руки Иисуса исцеляли людей, даруя радость жизни умирающим, облегчение и здоровье — страдающим от болезни. Этот день собравшиеся, казалось, провели на небесах, совершенно забыв о том, что долгое время ничего не ели.

Но вот день на исходе. Солнце садится, а люди всё не уходят. Иисус трудился весь день, не отдыхая и не подкрепляясь пищей. Он бледен от усталости и голода, и ученики умоляют Его прервать столь тяжкий труд. Но Он не мог оставить толпы, теснившейся вокруг Него.

Надо накормить

Наконец ученики подошли к Нему, убеждая отпустить людей для их же блага. Многие пришли издалека и с самого утра ничего не ели. Они могли бы купить себе еды в ближайших городах и селениях, но Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им есть» (Евангелие от Матфея 14:16). И затем, обратившись к Филиппу, спросил: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Евангелие от Иоанна 6:5). Так Он хотел испытать этого ученика.

Филипп взглянул на море голов и подумал: невозможно достать столько пищи, чтобы накормить такую толпу. Он ответил, что если купить хлеба на двести динариев, то и этого будет недостаточно, чтобы каждый получил хоть немного. Иисус спросил, нет ли какой еды у собравшихся. И Андрей ответил: «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?» (Евангелие от Иоанна 6:9). Иисус повелел, чтобы их принесли Ему. Затем Он повелел ученикам посадить народ на траву по пятьдесят или по сто человек, чтобы сохранить порядок и чтобы все были свидетелями тому, что Он собирался сделать.

Когда всё было устроено, Иисус взял пищу и, «воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им… И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и [остатков] от рыб двенадцать полных коробов» (Евангелие от Марка 6:41–43).

Иисус знает наши нужды

Тот, Кто учил народ, как достичь мира и счастья, так же заботился и о его повседневных нуждах. Люди устали и ослабели. В толпе были матери с младенцами на руках и маленькими детьми, цеплявшимися за подол. Многие стояли часами. Они были настолько увлечены словами Христа, что даже и не думали садиться, да и толпа была огромная — люди могли затоптать друг друга. Иисус же хотел, чтобы они отдохнули, и предложил им сесть.

Самое необходимое будет

Христос всегда совершал чудеса только тогда, когда человек в этом поистине нуждался, и каждое чудо предназначалось для того, чтобы указать путь к Богу. Простая пища, раздаваемая учениками, послужила ценным уроком. Люди получили очень скромную трапезу — рыба и ячменный хлеб были обычной пищей галилейских рыбаков.

Христос мог предложить народу стол, уставленный яствами, но пища, приготовленная только для угождения аппетиту, не содержала бы в себе урока во благо людей. Спаситель не обещал Своим последователям роскоши этого мира. Их пища может быть простой. Они могут быть бедны, но Своим Словом Он подтверждает, что нужды их будут удовлетворены, что дороже всех мирских благ — постоянное утешение Его присутствия.

Чтобы не пропало

После того, как тысячи людей насытились, осталось ещё немало пищи. Иисус сказал: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» (Евангелие от Иоанна 6:12). Эти слова означали нечто большее, чем приказ собрать хлеб в корзины. В них содержался глубокий смысл. Ничто не должно пропадать зря. Мы не должны пренебрегать ничем, что могло бы принести пользу человеку. Точно так же следует относиться и к духовным благословениям. Собрав все остатки в корзины, люди вспомнили об оставшихся дома. Они хотели, чтобы и друзья их отведали хлеба, благословенного Христом. Содержимое корзин поделили между обрадованными людьми, и маленькие кусочки хлеба были разнесены по всей округе. Каждый должен был повторять то, что узнал о чудесных делах Бога.

Поделись с другим

Господь заповедал нам: «Раздели с голодным хлеб твой» и «напитаешь душу страдальца»; «когда увидишь нагого, одень его» и «скитающихся бедных введи в дом» (Библия, книга пророка Исаии 58:7, 10). Но как часто мы падаем духом и теряем веру, когда видим, сколь велика нужда и сколь скудными средствами мы располагаем. Подобно Андрею мы смотрим на пять ячменных хлебов и две маленькие рыбки и восклицаем: «Что это для такого множества?» Часто мы боимся жертвовать для других. Но Иисус заповедал нам: «Вы дайте им есть».

То, как Христос утолил голод людей, содержит в себе глубокий духовный урок для всех Его последователей. Христос получил от Отца — отдал ученикам; они — людям, а люди — друг другу. Полностью положившись на Бога, Иисус взял немного хлеба, и, хотя этого количества не хватило бы даже для Его учеников, Он не предложил им есть, но начал раздавать народу, побуждая следовать Его примеру. Пища умножалась в Его руках, и руки учеников, простиравшиеся к Самому Христу, Хлебу Жизни, не оставались пустыми. Небольшого запаса еды хватило всем.

Больше отдаём — больше получаем

Ученики были связующим звеном между Христом и народом. Мы можем давать только то, что сами получили от Христа, а получить мы можем только тогда, когда делимся друг с другом. Продолжая давать, мы продолжаем получать, и чем больше отдаём, тем больше получаем. Таким образом мы можем постоянно верить, доверяться, получать и отдавать.

Те малые дары, которые мы мудро и бережливо используем в служении Господу, неожиданно умножатся, когда мы будем раздавать их людям. В руке Христа малое количество пищи не уменьшалось до тех пор, пока не насытилось множество людей. И если мы обратимся к Источнику всякой силы, с верой протягивая руки, то получим поддержку. Даже в самых неблагоприятных условиях мы сможем подать другим хлеб жизни.

Господь говорит: «Давайте, и дастся вам» (Евангелие от Луки 6:38); «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (Библия, 2 послание коринфянам 9:6).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.