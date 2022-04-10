«Добрые руки» оказывают помощь беженцам Донбасса в Нижнем Новгороде

Волонтеры объединения «Добрые руки» Церкви Адвентистов Седьмого Дня начали оказывать помощь беженцам из Донбасса. Они раздают вещи, детские игрушки, предметы первой необходимости и пишут «Послания доброты» тем, кто покинул родные края и нуждается в поддержке.

Работа по оказанию помощи беженцам началась со встречи руководства объединения «Добрые руки» и беженцев в местах их размещения. Женщины и дети получили визитки с адресом и номером телефона «Добрых рук». На следующий день после этой встречи в центр оказания помощи, расположенный на территории адвентистского храма, стали приходить те, кто нуждался в поддержке.

Волонтеры обеспечили бесперебойную работу вещевого склада. Здесь можно было выбрать одежду и обувь по сезону, игрушки для детей, книги, сумки. С помощью группы в одной из соцсетей адвентисты собрали предметы личной гигиены, нижнее белье, сладости для детей. Дети, находящиеся в пунктах размещения, нуждались в организации вечернего досуга, поэтому для них приготовили настольные игры, конструкторы, развивающие книги, раскраски, карандаши, фломастеры.

Волонтеры «Добрых рук» также организовали бессрочную акцию «Послание доброты». В этой акции может участвовать любой желающий. Нужно подготовить небольшое угощение и прикрепить к нему открытку или записку со словами ободрения и поддержки в адрес беженцев. Это поможет вынужденным гостям города чувствовать, что их принимают и готовы помочь. Некоторые жители Нижнего Новгорода начали размещать в соцсетях негативные комментарии в адрес беженцев, и акция «Послание доброты» стала ответом на эти комментарии. «Мы вас принимаем и готовы помочь» — такой посыл лежит в основе посланий доброты.

В акции уже приняли участие люди разных возрастов — от детей до пенсионеров. С «посланиями доброты» передали 300 килограммов конфет, шоколада, меда, печенья. К каждой баночке, плитке шоколада или пачке печенья были прикреплены рукописные послания, христианские открытки, детские рисунки с добрыми словами. И такой способ поддержки попал в точку: получатели радовались каждому посланию, фотографировались с ними, цитировали отрывки родным, оставшимся на Донбассе в это неспокойное время.

Сегодня в центр оказания помощи «Добрых рук» каждую неделю приходят от 20 до 30 человек. Среди них много детей. Люди нуждаются в демисезонной одежде и обуви. И зал вещевой помощи, который раньше работал раз в неделю, теперь открыт для посетителей в течение пяти дней. Зал расположен на территории храма адвентистов в центре города, с этого живописного места открывается красивый вид на Оку. Храм адвентистов седьмого дня – красивое архитектурное строение, оно вызывает интерес у пришедших, гости осматривают зал для богослужений, задают вопросы.

«Взаимодействие с беженцами выходит на новый уровень: запланированы новые долгосрочные проекты, — говорит руководитель волонтерского объединения «Добрые руки» Ольга Козуля, — мы планируем организацию праздников для детей, проживающих в пунктах размещения, обучающие семинары для мам, женские клубы, работу групп психологической поддержки. Так ручеек становится рекой».

Юлия Синицына

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.