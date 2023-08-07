Помощь в море

Кто спас Надежду и её сестрёнку в открытом море?

В 1986 году умерла наша мама. После похорон мы решили поехать к морю, чтобы как-то отвлечься от печальных мыслей и подумать о будущем без мамы. Я взяла билеты на теплоход и со своими младшими сестричками прибыла в Евпаторию. Папа с мальчиками тоже поехал на море — к родственникам в Херсонскую область.

В день приезда нам хотелось быстрее попасть на пляж, и мы поспешили к воде. День был чудесный, солнечный, вода тёплая, но немного ветрено.

Я взяла для младшей десятилетней Иринки надувной круг, так как она не умела плавать, а сама легла на спину, держа рукой этот круг, и так мы качались на волнах. В голове, конечно, воспоминания о маме, похороны, мысли о том, как жить дальше…

Очнулась я, когда услышала голоса моряков с проходящего теплохода. Они кричали: «Девушка, о чём вы думаете?! Посмотрите, где вы находитесь!» И тут я увидела, что берег остался далеко позади. Людей вообще невозможно было разглядеть. Я очень испугалась за Иришку! Я всё так же держалась рукой за надувной круг. Смотрю на сестрёнку: она только глядит широкими глазами и ни слова не говорит. Она всё ещё была в шоке от того, что мамы не стало. Ещё бы: в таком возрасте остаться без самого близкого человека.

Смотрю я вдаль, надеясь хоть кого-то или что-то увидеть… Никого! Ни лодок рыбацких, ни катеров — только волны и мы! Плавать я умею, но испугалась за Иришку: всё же она ещё совсем юная, жизни не видела.

Я пыталась плыть, подталкивая круг, но волны были против нас, и нас уносило всё дальше и дальше. Теплоход ушёл сразу, такую махину нелегко остановить, а мы остались в открытом море.

Я всё смотрела: может, хоть кто-то появится на горизонте. Никого! Стало неприятно от чувства страха; думала, неужели это конец для нас. Я отвернулась, чтобы не испугать Иру, и крикнула на ветер: «Господи, спаси нас!» И жду… Проходит какое-то время, никаких изменений. Я опять: «Господи, выручай нас, поторопись, пожалуйста!» Жду… И вдруг из воды вынырнули два крепких молодых парня с очень добрыми улыбающимися лицами. Они были без масок! Я ведь постоянно смотрела на воду вокруг, но никого не видела; не было никаких всплесков воды! В голове тогда промелькнула мысль: «Как же это они без масок смогли так долго находиться под водой?» Они спросили:

— Вам помочь?

— Конечно, — ответила я.

Подхватили они нас с двух сторон, и я не могла понять, как мы так быстро очутились в месте, где воды было по колено. Я не помню, как мы плыли. И вот, мы стоим перед своими спасителями, благодарим их, что всё уже хорошо; смотрим на них, и вдруг они исчезли, как лопнувший мыльный пузырь: раз — и нет! Я опешила, смотрю по сторонам, в воду… Как такое возможно? Исчезли, как в фильмах фантастики! А потом до меня дошло: ведь это были ангелы, которых Бог нам прислал на помощь!

Я всё пыталась логически осмыслить случившееся, даже не решалась рассказать кому-то сначала, потому что по-человечески это просто невероятно.

Теперь я твёрдо знаю: Бог никогда не опаздывает с помощью! Слава Ему вовеки!

Надежда

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Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.