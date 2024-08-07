Как быть, когда, казалось бы, выхода нет? Когда жить не хочется?

Эту историю мне рассказала Вера из г. Рубежное, что в ЛНР. Будучи глубоко верующим человеком, Вера полностью посвятила себя служению Богу.

В маленькую церковь в Рубежном часто приезжают братья по вере из Белгорода с гуманитарной помощью и духовной литературой. В один из таких приездов они решили пойти в частный сектор города. Зашли в один разрушенный дом, где уцелела только кухня, и увидели там пожилую женщину. По её лицу было заметно, что она пережила много горя и нуждается в поддержке.

— Вам нужна какая-нибудь помощь? — обратились они к женщине.

— Нет, — ответила та, горестно покачав головой. — Мне уже ничего не нужно. Я хочу умереть.

Братья стали расспрашивать Ларису (так звали женщину), что произошло, почему у неё возникли такие страшные мысли.

— Я потеряла единственного сына. Он погиб, — начала рассказывать о себе Лариса. — Спасаясь от обстрелов, больше недели просидела в подвале. Дом разрушен. После всего пережитого я начала слепнуть, ничего не вижу. Зачем мне жить?

Верующие из Белгорода, как могли, попытались утешить Ларису.

— У нас есть всемогущий Бог, — произнёс один из мужчин по имени Василий. — Обратитесь к Нему. Он обязательно вас поддержит, даст силы всё перенести.

И тут Василий стал рассказывать женщине об Иисусе Христе, о Его любви к человеку и о надежде на лучшую, вечную, жизнь, где уже не будет горя и смерти. Лариса внимательно слушала, а потом произнесла:

— Вы знаете, перед вашим приходом я просила Господа: «Если Ты есть, сделай хоть что-нибудь!» И надо же: после этой молитвы ко мне пришли вы!

Как выяснилось из дальнейшего разговора, именно после Ларисиной молитвы брат Василий почувствовал побуждение пойти в частный сектор города, а ведь до этого мужчины посещали районы с многоэтажными домами.

Видя, что женщина находится в тяжёлой депрессии, приезжие решили взять её с собой в Белгород. Лариса согласилась, но тут возникли проблемы с оформлением документов. Обычно для того, чтобы пересечь границу с Россией, требовалось немало времени для разных бюрократических процедур. Но по молитве братьев документы оформили очень быстро.

В Белгороде Василий поселил Ларису в своём доме, где проживал вместе с большой семьёй и матерью, недавно перенёсшей инсульт. Вскоре Ларису отвезли в глазную клинику, где врач-окулист после осмотра поставила неутешительный диагноз: один глаз полностью мёртв, второй еле «дышит». Скрепя сердце, она согласилась прооперировать один глаз — тот, который подавал ещё хоть какие-то признаки жизни. Но никаких гарантий окулист не давала.

Белгородская община адвентистов горячо молилась за Ларису. Настал день операции. Неизвестно, кто больше волновался за её исход — сама Лариса или верующие, которых Бог чудесным образом отправил к ней домой в Рубежном. Мужчины всем сердцем сопереживали Ларисе и постоянно возносили просьбы к Богу.

Операция прошла успешно: к радости всех, зрение у Ларисы восстановилось на 80%. Это было чудо. Но на другом глазу (полностью слепом) врач категорически отказалась делать операцию.

И снова молилась белгородская церковь, умоляя Господа проявить Своё милосердие к Ларисе. После молитв окулист согласилась на вторую операцию. К великому изумлению и полной неожиданности, на втором глазу зрение тоже восстановилось на 80%. Это было чудо. Сама врач не могла не признать этот факт и во всём происшедшем увидела руку Божью.

Стоит ли говорить, что после такого чудесного вмешательства в свою жизнь Лариса воспрянула духом. Замечательно, когда Господь исцеляет не только физическую слепоту, но дарует человеку и духовное зрение. Лариса стала горячо благодарить Господа и постоянно обращаться к Нему. Впоследствии, вернувшись в Рубежное, она крестилась и присоединилась к местной церкви.

— Вообще, у нас очень много опытов, когда Бог отвечает на молитвы, — подытожила свой рассказ Вера. — Господь никого не оставляет в тяжёлых обстоятельствах. Это вселяет надежду и укрепляет доверие.

Когда я слушала Веру, у меня родились такие строки:

Не унывай, когда вокруг беда

И, кажется, надежды больше нет.

Ты вспоминай про Господа Христа —

На крик души с небес придёт ответ.

Не безразличен ты Ему, о нет!

Он жизнь Свою за всех людей отдал,

Чтобы любви увидели мы свет

И в нашей жизни ярко он пылал!

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Разбей безысходность верой,

Отчаянье — молитвой…

Небо даёт не мерой

Силы в бурях и битвах.

Пусть не найти ответа

И не видать дороги —

Из всех тупиков на свете

Есть выход к престолу Бога!

Наталья Щеглова

Не говори, что нет спасенья,

Что ты в печалях изнемог:

Чем ночь темней, тем ярче звезды,

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…

Аполлон Майков