В Китае убрали упоминания Бога, Христа и Библии из классических детских рассказов

Министерство образования Китая недавно представило новый школьный учебник, чтобы помочь учащимся пятого класса «понять другие культуры». В него включены четыре популярных рассказа иностранных авторов, в том числе «Робинзон Крузо», «Девочка со спичками» и «Ванька». Тем не менее, каждая история подвергается цензуре, удаляющей любую религиозность.

В классическом романе Даниэля Дефо XVIII века выброшенный на остров Робинзон Крузо находит Библии среди обломков корабля. Однако китайская версия исключает слово «Библия», вместо этого Крузо натолкнулся на «несколько книг».

В «Девочке со спичками», принадлежащей перу Андерсона, есть слова: «Когда звезда падает, душа приходит к Богу». В отредактированной китайской версии написано: «Когда звезда падает, человек покидает этот мир».

В рассказе А. П. Чехова «Ванька» есть отрывок, где в церкви произносят молитву, во время которой слово «Христос» упоминается несколько раз. В китайской версии этот отрывок вообще пропущен и все упоминания слова «Христос» убраны.

В 2018 году правящая Коммунистическая партия Китая объявила пятилетний план, чтобы сделать христианство более совместимым с социализмом. Попытки сделать веру более «китайской» включали переписывание Нового Завета с использованием буддийских писаний и конфуцианских учений для установления «правильного понимания» текста.

«Библия не должна выглядеть по-западному, она должна выглядеть как китайская и отражать китайскую этику конфуцианства и социализма», — объяснил основатель служения ChinaAid Боб Фу.

Кроме того, Библии больше недоступны для покупки в Интернете, и власти недавно арестовали семерых сотрудников магазина электроники за продажу аудиозаписей Библии.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.