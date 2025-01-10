Последний день старой земли

Что Библия называет последним днём? И чего нам ждать от него?

Иов в ожидании последнего дня

Библия рассказывает о хорошем человеке по имени Иов. Несмотря на его праведную жизнь, с ним приключилась беда: он в одночасье потерял имущество, детей, а сам покрылся проказой. Услышав о его горе, к нему пришли друзья поддержать его. Вид Иова был таков, что друзья эти неделю не могли вымолвить ни слова: «И, подняв глаза свои издали, они не узнали его; и возвысили голос свой, и зарыдали; и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико» (книга Иова 2:12, 13).

Потом начинается долгий разговор Иова с друзьями, которые всячески пытаются убедить страдальца, что несчастья постигли его за какой-то грех, на что Иов восклицает: «Жалкие утешители все вы!» (книга Иова 16:2). Он говорит о своей обиде, а затем произносит знаменитые слова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию» (книга Иова 19:25). Конец у этой истории хороший и добрый. Вы можете самостоятельно прочитать его в Библии, в книге Иова. А мы поговорим о последнем дне. Что за день имеет в виду Иов, говоря, что получит исцеление и будет восстановлен?

Марфа о последнем дне

Чтобы ответить на этот вопрос и разобраться с тем, какого же особенного последнего дня ожидал Иов, давайте посмотрим ещё одну историю — теперь уже из Евангелия. У Иисуса был друг Лазарь, а у того две сестры — Марфа и Мария. Однажды Лазарь сильно заболел и был при смерти. Сёстры отправили к Иисусу вестников с просьбой скорее прийти к Лазарю. Но Иисус по непонятной для окружающих причине намеренно медлил. Когда Он приблизился к селению, где находился дом Лазаря, тот уже был мёртв и похоронен. А к Иисусу выбежала Марфа. Она встретила Христа словами упрёка: «Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Евангелие от Иоанна 11:21). А дальше состоялся такой разговор: «Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» (Евангелие от Иоанна 11:23, 24).

Смотрите, мы снова читаем о последнем дне. Марфа уточняет, что это будет день воскресения. Получается, что и Иов, живший за много лет до Марфы, и Марфа ожидали спасительного события — некоего последнего дня, когда болезни уйдут, а мёртвые оживут.

Иисус о последнем дне

Сам Господь Иисус тоже говорил о последнем дне (возможно, Марфа узнала о нём от Учителя): «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Евангелие от Иоанна 6:39, 40). Итак, Христос говорит, что в последний день будет воскресение умерших. «Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» (Евангелие от Иоанна 6:44).

«И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Евангелие от Иоанна 12:47, 48). Получается, что последний день — это ещё и судный день, когда оправданные Богом освобождаются из плена могилы.

Когда будет последний день?

Из Священного Писания мы однозначно видим, что последним днём назван день воскресения тех, кто умер с верой в Христа-Спасителя. Апостол Павел даёт подсказку относительно времени воскресения: «Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (Библия, 1 послание коринфянам 15:51–53).

Итак, воскресение мёртвых и изменение живых произойдёт при последней трубе. То есть последний день наступит тогда, когда прозвучит некая последняя труба. Какое же событие будет сопровождаться звуком последней трубы? Прочитаем внимательно: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:13–18).

Мы прочитали, что звук трубы будет сопровождать грандиозное событие — Второе пришествие Иисуса Христа. Более двух тысяч лет назад Иисус родился в вифлеемском хлеву, чтобы показать пример доброй жизни, явить людям характер Бога, умереть за наши грехи, дав людям жизнь вечную. Это было первое пришествие. Во второй раз Господь придёт как царь и судья, чтобы «воздать каждому по делам его».

Когда будет Второе пришествие? Библия не открывает нам ни дня, ни часа, но говорит, что время близко. Слово Божье призывает нас не засыпать сном равнодушия, но бодрствовать, чтобы день тот не стал для нас неожиданностью.

Утешение и надежда для скорбящих

Последний день — это добрый день для всех, любящих и ожидающих своего Господа и Спасителя. Это добрый день для всех, кто умер с верой в Бога и любовью в сердце. Последний день станет радостным днём воссоединения для тех, кого разлучила смерть.

Последняя труба вызволит из могил всех, кто принял Христа, веровал в Него и, живя на земле, творил Его волю. Как я хочу быть среди тех, кто обрадуется звуку этой трубы, кто встретит Господа в числе живых или воскресших!

Апостол Павел призывает нас утешать друг друга словами о Втором пришествии Иисуса и воскресении верующих. Поэтому я молюсь, чтобы все дорогие моему сердцу люди не отвергли Господа, откликнулись на Его любовь, уверовали во Христа и были в числе радующихся в последний день.

Дорогой читатель, если ты тоже желаешь обрести надежду на воссоединение с любимыми, помолись:

«Отец Небесный! Я благодарю Тебя за слова утешения, которые Ты оставил в Библии. Благодарю Тебя, что Ты отдал Своего единородного Сына ради моего спасения и спасения дорогих мне людей. Спасибо, что Ты даёшь вечную жизнь верующим в Тебя. Господь, умножь во мне веру! Прости грехи мои, наставь меня на путь правды, научи заповедям Твоим. Я так желаю встретить последний день с радостью! Я так хочу вновь увидеть дорогих моему сердцу людей! Когда смерть разлучает с родными, я не хочу печалиться, как будто у меня нет надежды. Я верю в смерть и воскресение Твоё, Господи! А Ты обещал воскресить верующих в Тебя в последний день. Помяни меня, Господи, когда придёшь под звуки трубы. Ради Иисуса молитва моя. Аминь».

Александра Третьякова