У Гитлера не было шансов. Так говорит Библия

Предлагаем вам пять убедительных статей о том, что у Бога есть особенный план для нашей страны. Немецкий христианин рассказывает военному начальству о предстоящем поражении Германии. Откуда такая смелость и уверенность? Из Библии! Почему Наполеон не победил? Потому что пророчества Божьи верны! «Не будет новой мировой империи» — так говорит Писание. Читайте о сне древнего Вавилонского царя Навуходоносора и мировой истории в свете этого пророчества. Аж дух захватывает!

Европа единая – Европа разделённая, или сон из прошлого говорит о настоящем

Одним из самых удивительных снов за всю историю человечества можно назвать сон, приснившийся более 2600 лет назад царю древнего Вавилона. С тех пор последовательно сменили друг друга великие империи, но со времени падения Рима все попытки создать новые мировые державы заканчивались провалом. Амбициозные планы Карла Великого, Наполеона, Гитлера потерпели поражение. И сегодня Европа, называемая единой, остаётся территорией, раздираемой проблемами и противоречиями. Каким будет следующее великой событие на сцене мировой истории? Читайте в статье: Европа единая – Европа разделённая, или сон из прошлого говорит о настоящем

Победа над Гитлером была предсказана в Библии

«Библейские предсказания всегда исполнялись очень точно. А если они верны, значит, мы сражаемся в уже проигранной войне» — так сказал своему военному руководству немецкий солдат Франц Хазел. Франц был одним из немногих фронтовиков, кто за всю войну не убил никого: и не потому, что не было возможности, а потому что он был верующим человеком, не желающим пролития крови. Франц на войне, а его жена и дети в нацистской Германии высоко держали знамя Христа, многим рискуя, но храня принципы истины и добра. Обязательно прочитайте эту статью – Победа над Гитлером была предсказана в Библии – и книгу, которая легла в её основу (ссылку на рецензию к книге вы найдёте под текстом статьи).

Две армии, отступившие от Москвы

Почему ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось создать мировую державу? Прочитайте статью: Две армии, отступившие от Москвы, и убедитесь, что у России есть особая роль в Божьем плане!

Какое отношение Адольф Гитлер имеет к Армагеддону?

Оккультизм, свастика, руны, свойственные фашистам – всё это показывает, что против Советского Союза выступил не просто Гитлер, но сам дьявол в ярости своей… Читайте: Какое отношение Адольф Гитлер имеет к Армагеддону?

Ход мировой истории под контролем

Желая спасти вас сегодня, 2600 лет назад Бог вложил в уста Даниила пророчество, дошедшее до наших дней, чтобы вы прочли его и убедились, что оно в точности сбылось до сего дня, а значит, сбудется до конца. Потратьте всего пять минут на чтение статьи: Ход мировой истории под контролем, и вы поймёте: у Бога всё под контролем.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.