Последний поцелуй

Мамочка… Папочка… Как сияют их лица на первых фотографиях с тобой на руках! Сколько раз они поцеловали тебя! И вот, ты уже взрослый. И недалёк тот день, когда ты поцелуешь подаривших тебе жизнь в последний раз…

Что стало со «временем на себя»

С тех пор, как ты называешься «Мама»,

Как, всю твою сущность истеребя,

По ней кое-кто марширует упрямо?

И отпуска нет. И вот тут осенит

Значение слова и вся его сила:

Что «отпуск» — великий торжественный миг,

Когда тебя хоть на чуть-чуть отпустило.

Что стало с тем временем? Не обессудь,

Сегодня тебе, утомлённой, напомню:

Оно перезрело в великую суть —

И каждый твой день этой сутью наполнен.

Любовь, и любовь, и любовь, и любовь…

Растёт Человек. Это мощно и ново.

Любой, совершенно, конечно, любой

Нас может кольнуть: «Ну и что здесь такого?»

Но главное — ты не развидь красоты

Того, в чём увязнешь всё больше и больше…

Но главное — чтобы запомнила ты,

Что делаешь дело — великое, Божье.

Ведь если ты вязнешь, тогда растворись —

И в том, что стесняло, откроешь свободу.

Что стало со временем?

Жизнь стала, жизнь,

Что смысла полна, и труда, и заботы.

…Настанет тот день, когда твой Человек,

Какой-то вдруг мудрый, большой и красивый,

Прижмётся к счастливой твоей голове

И нежно прошепчет:

«Мамуля, спасибо».

Лиза Жежер

А если не скажет? А если не прошепчет? А если «смелым орлёнком на ясные зори» улетит из гнезда? А если твои звонки будут в тягость ему? Если звонить будешь ты и почти никогда — он, твой любимый ребёнок? Если ты будешь еле-еле сводить концы с концами, а он по старой привычке будет просить в долг? Нет, это неправильно. Так быть не должно.

Любовь и забота, вложенные в детей, по справедливости должны вернуться к родителям. Это они не спали и всю ночь качали на руках, когда болел животик. Это они то и дело трогали твой лобик и протирали его прохладной тряпочкой, когда у тебя был жар. Это они жертвовали всем, чтобы ты ни в чём не нуждался. И поступали они так не для того, чтобы ты им в старости подал стакан воды, а из любви, не ожидая ничего взамен. Но справедливый Бог в Своём законе не упустил из виду отношения родителей и детей. Пятая заповедь Закона Божьего гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, книга Исход 20:12).

Современные психологи много говорят о том, что не нужно растворяться в детях, что они вырастут и оставят тебя: надо заниматься саморазвитием, иметь личную жизнь. Но мы всё равно до поры до времени растворяемся. Мы живём ими. А когда дети взрослеют, любящие и мудрые родители отпускают их.

Как-то на свадьбе друзей на меня большое впечатление произвели слёзы отца невесты. Он отдавал чужому человеку свою кровиночку, свою красавицу. Я посмотрела на свою крошку-дочурку, сидящую рядом, и поняла, что наступит день, когда и она покинет отчий дом. И в этот момент я поняла своих родителей. Сколько времени должно пройти, чтобы мы, наконец, их поняли! Чтобы почувствовали то, что чувствуют они… Чтобы оценили то, что они сделали для нас…

Только времени на благодарность порой остаётся не так много. Стремительно приближается время последнего поцелуя. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что никто не помнит первого маминого поцелуя, но почти все помнят последний. Когда с родителями будет непросто, помните о Божьей заповеди, о почтении, о последнем поцелуе. Потому что его не избежать. Что бы вам хотелось запомнить, когда вы попрощаетесь с родителями?

Один человек рассказывал, что у его отца с возрастом помутился разум. И, тем не менее, в день рождения отца сын позвонил ему, чтобы поздравить. «С днём рождения, папа! — сказал он. — Пусть Бог благословит тебя!» В тот день сознание его отца прояснилось, и он сразу же ответил: «Сынок, пусть Бог благословит тебя, потому что ты всегда почитал меня». Два месяца спустя сын хоронил отца. Как приятно ему было вспоминать этот разговор. Как он радовался, что в тот день позвонил папе.

Нет печальнее похорон, чем те, где сожаление о разделении и отчуждённости с родителями смешивалось с болью безвозвратной потери. Хватит уже обвинять родителей во всех несчастьях, как это нынче модно. Они любили, как могли, как были научены сами, как видели в своих семьях. Если они недолюбили, то потому, что когда-то недолюбили их.

Подумайте об этом, пока есть ещё возможность что-то сделать или сказать. Подумайте о последнем поцелуе… Почитайте своих отцов и матерей, и ваши дни на земле не только продлятся, но будут более насыщенными и наполненными миром, радостью и успехом. Пусть ваши дети видят добрый пример отношения к престарелым родителям, потому что младшие берут пример со старших. «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Евангелие от Матфея 7:12). Хочешь, чтобы дети почитали тебя? Хочешь, чтобы не забывали тебя в старости? Хочешь, чтобы заботились о тебе? Покажи им добрый пример почтительного отношения к родителям.

Надежда Масленникова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.