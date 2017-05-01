Послевкусие мести

«Не убивай» (Исход 20:13) — шестая заповедь Закона Божьего.

Почти невозможно найти человека, который в своей душе не мыслил о сладкой мести. Ещё с самого раннего осознанного возраста люди хотят сделать плохо тому, кто сделал плохо им: «Он отобрал мою игрушку!» «Ах так, сейчас я посмотрю, как ты будешь звать маму, когда твой куличик сравняется с землёй!» Думаете, эта иллюстрация про детей? Нет. Это мысли взрослого человека, который увидел, что его место на парковке занято другой машиной. Просто эти мысли прошли цензуру на ругань, это же всё-таки приличная газета.

А что происходит с людьми и их судьбами, когда они принимают решение отомстить своему обидчику? Давайте рассмотрим всё тот же пример. Как только нашу игрушку забирают, и мы портим куличик своего заклятого врага, начинается новая война. Новые генералы и новые сражения с перестрелкой и жертвами. Приходят разбираться мамы. И они не собираются разнимать детишек, чинить важнейший архитектурный объект «кулич» и возвращать трофей «игрушку» истинному владельцу. Каждая сторона считает себя незаконно пострадавшей. Каждый хочет своей победы, или поражения соперника, что наиболее вероятно… Вскоре приходят отцы. Те уже настроены намного серьёзнее, ведь надо же доказать жене и ребёнку, что их папа самый сильный и настырный. Нельзя ударить в грязь лицом! В итоге простая песочница становится самой горячей точкой во дворе. Подключаются неравнодушные соседи, и бабушки со всех ближайших лавочек стягиваются всё ближе к эпицентру войны интересов и мнений. И что же в конце? А в конце, если отвлечься от баррикад и окопов возле песочницы, то можно заметить играющих вместе тех самых двух первоисточников споров и цепочки мести, которые построили новые куличики и давным-давно забыли о своих разногласиях. Причины, как всегда, в мелочах, которые почти невозможно вспомнить после спора.

Эта иллюстрация с песочницей отражает настоящую кровопролитную историю, которая произошла на границе двух американских штатов: Кентукки и Западная Вирджиния. В 1878 году между семействами Хетфильд и МакКой завязалась настоящая война, которая продолжалась почти 20 лет и закончилась, когда оба семейства полностью истребили друг друга. А причиной этой войны стало право на собственность двух обычных свиней.

К чему были рассказаны эти истории? Месть — это плохо. Мы это знаем, но почему порой делаем? Что является причиной бесконечной цепочки зла? Всё начинается с образа мышления. «Принцип “око за око” сделает весь мир слепым», — сказал Махатма Ганди. Вот что происходит, когда люди прекращают контролировать свои эмоции — они становятся слепыми. Наверняка многие замечали, как люди в ярости делают ужасные вещи. Родители оставляют детям психологические травмы на всю жизнь. Супруги делают друг другу больно до душевного разрыва. Человек, который позволяет своим эмоциям и чувствам выходить из-под контроля, рискует в своей слепоте нарушить заповедь «Не убивай». И не обязательно убивать физически, наши слова и поступки способны морально убить окружающих нас людей. Скажите ребёнку, что он бездарь и ничего не добьётся в жизни — и он станет таким, каким ему напророчил слепой от ярости родитель. Убивать морально — так же реально, как и физически.

Самоконтроль способен помочь выйти из любой сложной ситуации, не задев при этом чувств близких людей. Иногда следует ставить себя на место других, пытаться понять, что чувствует человек после нашего с ним общения. Старайтесь держать в мыслях мудрую фразу: «Спокойствие — это величайшее проявление силы».

Андрей Меркулов

Рецепт от греха

«Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление… Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; если будут говорить: “иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережём непорочного без вины… не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови… Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой… “доколе, невежды, будете любить невежество? [доколе] буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои… Упорство невежд убьёт их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла» (Царь Соломон, Притчи 1:7–33).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.