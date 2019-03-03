Постно и вкусно!

Сегодня мы вновь беседуем с Алексеем Вавиловым, шеф-поваром веганского кафе. Как питаться в пост — наш главный вопрос?
— Алексей, я знаю, что в своём кафе вы не используете продукты животного происхождения. Наверняка в пост число посетителей возрастает. Что предпочитают люди?
— Оказывается, в нашем городе есть много людей, которые постятся. В прошлом году с некоторыми из них мы познакомились у нас в кафе. В этом году у нас появилось много новых друзей, так как люди узнают о нас и непременно заходят. Как правило, в пост многие не знают, что можно поесть кроме гречки и овощей. Для таких людей время поста становится тяжёлой ношей. Когда они приходят к нам в кафе, можно увидеть, как меняются их лица. Видя у нас в ассортименте котлеты, колбасу, «рыбные» блюда из морских водорослей, фарш, тефтели и другие блюда без мяса, они очень удивляются. Чувство удивления у людей переплетается с чувством радости, и до окончания поста они становятся постоянными посетителями нашего кафе, а многие из них заходят к нам и после.
— А вы сами поститесь?
— Трудно ответить на этот вопрос. Весь мой образ жизни является постом. Я ем вегетарианскую пищу и в своей жизни стараюсь идти по пути Христа, проявляя к людям доброжелательность и любовь. Я стараюсь ценить каждого человека, а также честно поступать в любых делах. Иногда я совсем отказываюсь от пищи на один день, чтобы поразмыслить о важных вопросах и найти на них ответ.
— Поделитесь, пожалуйста, идеями постных блюд. Перечислите нам те вкусности, которые может себе позволить постящийся человек.
— Впервые попробовав блюда вегетарианской кухни (я имею в виду сбалансированную вегетарианскую диету), я был удивлён, что можно так вкусно готовить:
- котлеты из нута, чечевицы, грибов, сои;
- чечевичный фарш и блины с ним;
- пельмени, манты, тефтели;
- пшеничную или гороховую колбасу;
- «рыбки» из сыра тофу;
- огромное разнообразие паштетов из бобовых (один из всеми любимых — «килька в томатном соусе»);
- нори или авокадо (вместо селёдки) под шубой;
- оливье с грецким орехом;
- соевое или ореховое молоко;
- йогурты с сухофруктами;
- блины без яиц, мороженое, тирамису;
- веганский торт «Наполеон», рафаэлки;
- ириски из сухофруктов и многое-многое другое.
Я думаю, мне не хватит и страницы, чтобы всё перечислить.
— Раскроете нам секрет столь популярного «авокадо под шубой»?
— С удовольствием.
Ингредиенты:
- 1 средний плод авокадо (спелый)
- 1 красная луковица
- 3 – 4 средних картофелины
- 3 – 4 средних моркови
- 2 – 3 средних свёклы
- 1,5 стакана соевого майонеза
- 1/3 чайной ложки соли
- 1/3 чайной ложки сахара
- 1 десертная ложка льняного нерафинированного масла
Приготовление:
Лук нарезать тонкими четвертинками, посыпать солью и сахаром, потолочь, добавить масло. Некоторые добавляют немного лимонного сока. Морковь, картофель, свёклу отварить в кожуре, после чего очистить и натереть на крупной тёрке. Авокадо очистить и нарезать средними пластинками, смешать с маринованным луком, выложить на дно формы для салата. Можно использовать форму для тортов со снимающимися бортиками. Выложить натёртый картофель, посолить, помазать майонезом. Затем уложить слой моркови, посолить, помазать майонезом. Затем — слой свёклы, посолить и помазать майонезом. Поставить в холодильник на 20 – 30 минут.
Ничего сложного! Если авокадо будет спелым и нежным, то по консистенции оно будет напоминать сельдь, а льняное масло придаст рыбный вкус.
— А как приготовить нори под шубой?
— Берём 300 г репчатого лука, режем на кубики, добавляем 2/3 чайной ложки соли, тушим в маленькой сковороде в собственном соку. Когда лук станет мягким, добавляем 2 столовые ложки растительного масла и 3 листа нори (предварительно порвать на кусочки размером 1х1 см). Перемешиваем, выключаем огонь, оставляем остыть под крышкой. Выкладываем на дно формы для салата. Это первый слой. Вторым слоем будет маринованный лук, а дальше варёные овощи — всё, как в предыдущем рецепте.
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Справка
Нори — прессованные листы морских водорослей, похожие на бумагу. Водоросли измельчают, после сушат и в итоге получаются зелёные листы.
Нори обычно продаётся в супермаркетах в восточно-азиатском отделе, либо на полках товаров для суши.