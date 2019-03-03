Постно и вкусно!

Сегодня мы вновь беседуем с Алексеем Вавиловым, шеф-поваром веганского кафе. Как питаться в пост — наш главный вопрос?

— Алексей, я знаю, что в своём кафе вы не используете продукты животного происхождения. Наверняка в пост число посетителей возрастает. Что предпочитают люди?

— Оказывается, в нашем городе есть много людей, которые постятся. В прошлом году с некоторыми из них мы познакомились у нас в кафе. В этом году у нас появилось много новых друзей, так как люди узнают о нас и непременно заходят. Как правило, в пост многие не знают, что можно поесть кроме гречки и овощей. Для таких людей время поста становится тяжёлой ношей. Когда они приходят к нам в кафе, можно увидеть, как меняются их лица. Видя у нас в ассортименте котлеты, колбасу, «рыбные» блюда из морских водорослей, фарш, тефтели и другие блюда без мяса, они очень удивляются. Чувство удивления у людей переплетается с чувством радости, и до окончания поста они становятся постоянными посетителями нашего кафе, а многие из них заходят к нам и после.

— А вы сами поститесь?

— Трудно ответить на этот вопрос. Весь мой образ жизни является постом. Я ем вегетарианскую пищу и в своей жизни стараюсь идти по пути Христа, проявляя к людям доброжелательность и любовь. Я стараюсь ценить каждого человека, а также честно поступать в любых делах. Иногда я совсем отказываюсь от пищи на один день, чтобы поразмыслить о важных вопросах и найти на них ответ.

— Поделитесь, пожалуйста, идеями постных блюд. Перечислите нам те вкусности, которые может себе позволить постящийся человек.

— Впервые попробовав блюда вегетарианской кухни (я имею в виду сбалансированную вегетарианскую диету), я был удивлён, что можно так вкусно готовить:

котлеты из нута, чечевицы, грибов, сои;

чечевичный фарш и блины с ним;

пельмени, манты, тефтели;

пшеничную или гороховую колбасу;

«рыбки» из сыра тофу;

огромное разнообразие паштетов из бобовых (один из всеми любимых — «килька в томатном соусе»);

нори или авокадо (вместо селёдки) под шубой;

оливье с грецким орехом;

соевое или ореховое молоко;

йогурты с сухофруктами;

блины без яиц, мороженое, тирамису;

веганский торт «Наполеон», рафаэлки;

ириски из сухофруктов и многое-многое другое.

Я думаю, мне не хватит и страницы, чтобы всё перечислить.

— Раскроете нам секрет столь популярного «авокадо под шубой»?

— С удовольствием.

Ингредиенты:

1 средний плод авокадо (спелый)

1 красная луковица

3 – 4 средних картофелины

3 – 4 средних моркови

2 – 3 средних свёклы

1,5 стакана соевого майонеза

1/3 чайной ложки соли

1/3 чайной ложки сахара

1 десертная ложка льняного нерафинированного масла

Приготовление:

Лук нарезать тонкими четвертинками, посыпать солью и сахаром, потолочь, добавить масло. Некоторые добавляют немного лимонного сока. Морковь, картофель, свёклу отварить в кожуре, после чего очистить и натереть на крупной тёрке. Авокадо очистить и нарезать средними пластинками, смешать с маринованным луком, выложить на дно формы для салата. Можно использовать форму для тортов со снимающимися бортиками. Выложить натёртый картофель, посолить, помазать майонезом. Затем уложить слой моркови, посолить, помазать майонезом. Затем — слой свёклы, посолить и помазать майонезом. Поставить в холодильник на 20 – 30 минут.

Ничего сложного! Если авокадо будет спелым и нежным, то по консистенции оно будет напоминать сельдь, а льняное масло придаст рыбный вкус.

— А как приготовить нори под шубой?

— Берём 300 г репчатого лука, режем на кубики, добавляем 2/3 чайной ложки соли, тушим в маленькой сковороде в собственном соку. Когда лук станет мягким, добавляем 2 столовые ложки растительного масла и 3 листа нори (предварительно порвать на кусочки размером 1х1 см). Перемешиваем, выключаем огонь, оставляем остыть под крышкой. Выкладываем на дно формы для салата. Это первый слой. Вторым слоем будет маринованный лук, а дальше варёные овощи — всё, как в предыдущем рецепте.

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Справка

Нори — прессованные листы морских водорослей, похожие на бумагу. Водоросли измельчают, после сушат и в итоге получаются зелёные листы.

Нори обычно продаётся в супермаркетах в восточно-азиатском отделе, либо на полках товаров для суши.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.