Каждый день перед нами встаёт выбор: что делать? С кем общаться, а с кем прекратить общение, что рассказывать, а что не стоит, как выполнять свою работу, что купить, а от чего отказаться. То, как мы отвечаем на все эти вопросы, так или иначе, влияет на завтрашний день. От наших решений зависит наше будущее. Один из вопросов, которые люди часто задают себе: поступить честно или схитрить?

Даже если люди хотят поступать честно, иногда они не видят другого выхода, кроме как проявить некоторую хитрость. Давайте выясним, является ли хитрость синонимом лжи или это разные понятия?

Ложь — это утверждение, заведомо не соответствующее истине и высказанное в таком виде сознательно. А хитрость — это когда ты юлишь в ответах с целью скрыть некоторую часть правды.

С хитрым человеком всегда трудно общаться, потому что ты не можешь угадать, что у него на уме. Никто не любит хитрых людей, потому что неизвестно, чего от них ожидать. Даже если хитрость не повлечёт за собой причинение ущерба кому-то, она всегда вредит доверию. Если смог обмануть в мелочи, то сможет и по-крупному. А без доверия невозможны хорошие отношения.

На работе всегда ценятся люди честные, которые выполняют свои должностные обязанности в полной мере. Они не придумывают отговорки, оправдывая свои действия и тем более ошибки. Любой начальник выберет честного, пусть и менее талантливого работника, чем одарённого обманщика.

В семье муж и жена должны быть честными друг перед другом. В противном случае их брак будет напоминать бомбу замедленного действия, которая рано или поздно взорвётся. Как только появляется недосказанность между мужем и женой, как только кто-то начинает хитрить, то сразу же появляются подозрения, которые приведут к скандалам. Даже одна маленькая хитрость или недосказанность могут пагубно повлиять на климат в семье.

Итак, хитрость может дать нам временную выгоду. Но когда всё прояснится, то останется горький осадок, который подорвёт полное доверие к тебе.

В Евангелии написано: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матфея 7:12). Если хотите жить в обществе, где присутствуют честность и доверие к людям, то начните с себя.

Сергей Четвертных

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.