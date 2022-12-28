Потерянная флешка

Вы можете быть скептиком, но согласитесь, что в этой истории слишком много совпадений, чтобы списать случившееся на слепую случайность.

В паре остановок от нашего дома есть гипермаркет. Мы бываем там редко — один-два раза в месяц. И вот, мы вдруг решили прогуляться туда с сынишкой. На выходе из здания есть небольшой отдел, где знакомый моего брата ремонтирует мобильные телефоны и всякую электронику. Когда мы проходили мимо, отдел был закрыт, а рядом на полу валялась флешка на 64 Гб.

Рома (муж) поднял её: «Наверное, Никита потерял. Надо передать ему». Удивительно, что никто до нас не взял эту флешку, хотя место проходное.

На следующий день мы благополучно позабыли про эту флешку. Я закатываю компоты у мамы (родители живут рядом с нами), папа ушёл к Роме варить прицеп. А телефон забыл дома (там, где мы с мамой). И вот, на оставленный папой телефон звонит тот самый Никита из отдела ремонта электроники. Ответила мама.

— А Николай Васильевич дома?

— Нет, ушёл, а телефон здесь забыл. Ему что-нибудь передать?

— Скажите, что камеру я починил, всё хорошо. Только вот флешку потерял, но я новую закажу.

А я весь этот разговор слышу и говорю:

— А что за флешка? На 64 Гб, маленькая, чёрненькая?

— Да, — отвечает Никита.

— Так мы с Ромой её нашли.

Это было удивительно. Именно мы нашли флешку в гипермаркете, в котором бываем очень редко, и оказалось, что это флешка моего папы. Я позвонила Роме, говорю:

— Флешку папе Коле отдай, это его. От камеры.

Если бы мы не пошли в тот день в гипермаркет… Если бы кто-то подобрал флешку раньше… Если бы папа не забыл телефон дома… Будь телефон при нём, все вопросы решились бы между ним и Никитой. Мы ведь и не знали ни про камеру, ни про флешку. Никита позвонил в тот момент, когда я могла услышать этот разговор. Случайности? Не думаю. Я верю, что есть Тот, Кому нравится выстраивать цепь «случайностей» нам во благо. А у вас в жизни происходило нечто подобное?

Алёна Сидорина