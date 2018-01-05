Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

Представьте, что существует банк, который каждое утро кладёт на ваш счёт 86400 рублей. Но он не хранит эти средства больше одного дня. Каждую ночь он приравнивает к нулю весь остаток, который вы не использовали в течение дня. Что вы сделаете? Конечно, вы будете снимать каждый день всё до последней копейки!

Знайте: у каждого из нас есть счёт в этом банке. Его название — время. Каждое утро этот банк начисляет нам 86400 секунд. Каждую ночь этот банк стирает остаток, а на завтра открывается новый счёт. Но он может и не открыться, в любой момент мы можем оказаться банкротами…

Давайте в Новом году научимся использовать драгоценный дар времени на все 100 %, ведь, кроме этих секунд, у нас ничего нет. Давайте будем ценить их и наслаждаться ими, дарить их близким, проводя с ними больше времени, чаще обменивать время на благодарность, а не на деньги, посвящать общению с Тем, Кто любит нас больше всех. Желаем вам мудрости и счастья! С Новым годом и Рождеством!

С любовью, редакция

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.