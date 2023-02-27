Позиция большинства

Порой общий враг может сблизить некогда непримиримых соперников. Библия предупреждает нас о том, что подобный союз будет заключён в последние дни истории этого мира.

Согласно библейским пророчествам, вскоре нам предстоит стать свидетелями событий, не имеющих прецедента в мировой истории. Как бы фантастически это ни звучало, но вскоре ведущие мировые лидеры проявят единомыслие и солидарность и смогут найти компромисс в вопросах, разделявших народы и государства десятилетиями или даже веками. Глядя на результаты последних встреч мировых лидеров в форматах G7, G20 и т. д., это кажется нереальным. Но в Библии мы можем найти такое описание:

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами… Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? …и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (книга Откровение 13:1–8).

«И повёл меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами… И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые ещё не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю… И говорит мне: во́ды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки… Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями» (книга Откровение 17:3, 12–18).

В 13 главе книги Откровение мы видим зверя с семью головами и десятью рогами (далее «7 на 10»). В 17 главе мы встречаем его же. А на звере этом сидит женщина. Звери в библейских пророчествах обычно представляют собой государства. Лев, например, символизирует Вавилон, медведь — Мидо-Персию… Но в 17 главе мы видим, что зверь «7 на 10» — это не какое-то одно государство и даже не империя, а конгломерат царств, государств и княжеств. В этом звере смешались характеристики барса, медведя, льва… Этот зверь представляет собой объединение всех политических властей последнего времени («10 царей»).

Кто же способен сегодня возглавить такой союз или правительство? Помните, что на звере «7 на 10» сидит женщина. Женский образ в Откровении — это религиозная система. Символом церкви (верного Богу народа) является жена, или женщина: «… жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд… И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (книга Откровение 12:1, 17).

А вот «блудница», сидящая на звере, — символ религиозного отступничества. Главенство над «зверем» обозначено тем, что «женщина» восседает на нём, она сверху. Во 2-м стихе 17-й главы говорится, что эта женщина (церковь или же религиозная система) блудодействовала с царями земными. Под этим подразумевается союз религиозной и политической власти, нацеленный на реализацию богоборческих планов.

Итак, лидером мирового правительства будет не глава какого-то государства, не президент, не руководитель ООН, МВФ или ВТО. Это будет всеобще признанный духовный и религиозный лидер. Есть предположения? Как насчёт папы римского?

Ватикан — активный политический игрок? На первый взгляд, звучит абсурдно, чтобы религиозная система активно вмешивалась в мировую политику. Однако у Ватикана есть такой опыт. Вспомните: более 1000 лет Священная Римская империя, Австро-Венгерская империя, Испания, Франция, Польша и другие государственные образования были весомыми игроками на политической арене, но как часто они действовали по повелению Святого престола, реализуя и отстаивая его интересы!

Зверь из 13-й главы книги Откровение является символом коалиции мировых политических держав под руководством Ватикана как политико-религиозной власти. Кстати, смертельная рана зверя (которая была исцелена) — это события не столь далёкого прошлого: благодаря Наполеону Ватикан почти на 200 лет выбыл из большой политики. А сейчас всё изменилось. Редкая неделя проходит без новостей об инициативах, заявлениях или действиях главы Ватикана. Он борется с бедностью и голодом, решает глобальные экологические проблемы… Кто другой столько призывает к миру и прекращению военных конфликтов? И когда он говорит, его слушают. Слушают богатые и бедные, правители и простые люди, христиане, мусульмане и атеисты…

Образование такой политико-религиозной системы будет отвечать чаяниям жителей всей планеты. Все устали от войн, эпидемий… И тут на арену выходит тот, кто предлагает «мир и безопасность». Однако основание этого союза (государство + церковь) очень чётко характеризуется в Библии словами «блуд», «обольщение» и «беззаконие».

Так как в этот раз надежды на избавление от глобальных угроз будут возлагать на всемирно-признанного религиозного лидера, то непременно будут затронуты духовные вопросы. Пророчество говорит, что новая власть будет настроена против тех, кто ценит авторитет заповедей Божьих выше, чем любой другой авторитет. Про женщину на звере сказано, что она «упоена была кровью святых» — это указание не только на десятки миллионов жертв крестовых походов, религиозных войн, преследований и зверств инквизиции. Это указание на борьбу с теми, кто желает быть верным Божьим истинам, открытым в Священном Писании, в Библии.

Вскоре Ватикан вновь получит возможность преследовать верных Богу людей. С помощью всех структур государственной власти он будет принуждать их отказаться от своих убеждений. Несогласных попытаются уничтожить. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (книга Откровение 13:15). Последние события наглядно показывают, как быстро можно притеснить людей и лишить прав на обыденные вещи.

Борьба, как и в былые времена, развернётся вокруг Божьего Закона. Прошу вас: познакомьтесь с ним, «Десять заповедей». Особое внимание обратите на вторую и четвёртую заповеди, потому что именно их отпавшая от истины церковь пытается изменить. Чтобы уметь отличить подделку, нужно прекрасно знать оригинал.

Политико-религиозная система последнего времени, обещающая мир и благоденствие всем жителям Земли, взамен потребует поклонения, которого достоин только Бог, и физической ликвидации инакомыслящих, не согласных поклоняться зверю, принимать его начертание. Это будут люди, о которых написано: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (книга Откровение 14:12). Именно против них будут «дружить», именно их обвинят в фанатизме, фундаментализме, несговорчивости и во всех бедах.

На чьей стороне окажетесь вы? Будете ли вы верны Божьему Закону или во имя мира покорно примете позицию большинства?

Алексей Третьяков

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.