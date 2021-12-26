Правят ли нами звёзды?

Тигры, свиньи, крысы, собаки — мы с ними встречаемся каждый день. Люди сами называют себя, своих детей и знакомых этими животными. И вовсе не в порыве гнева, а в попытке объяснить характер того или иного человека тем, что он родился в определённый год, под определённой звездой… Неужели всё решают звёзды?

В больничной палате шёл разговор о гороскопах и приметах. Постепенно перешли к практике освящения квартир и домов. Я внимательно слушала. Я знала, что одна из женщин очень набожная, регулярно ходит в церковь. Каждое утро я просыпалась от её быстрого шёпота «еси на небеси». И тут она говорит: «И не забудьте сперва запустить в дом кошку». Я не удержалась и тактично уточнила: «Так во что вы верите — в Бога или гороскопы и приметы?» «Ну, приметы есть приметы. Кошку надо запускать. И в Бога верую. Одно другому не мешает», — был ответ. Оказалось, что все в палате называют себя христианками, но при этом в той или иной степени верят и в гороскопы, и в приметы.

Чуть позже одна из женщин поведала, что всю жизнь отмечала день рождения в декабре, а уже в зрелом возрасте узнала от матери, что родилась парой месяцев раньше. «И ведь всегда верила гороскопам, всё мне подходило. А оказалось вон как. Теперь слушаю про свой новый знак, и снова всё подходит как будто».

Астрология, нумерология — всё это стало очень популярным в наше время. Многие заигрывают с таинственным, не подозревая, что это не такое невинное увлечение.

Я хочу, чтобы вы поняли одно: эти практики несовместимы с верой в живого Бога. Это не детская забава. Это вопрос того, кто наш Бог. В Библии описано, какая участь может постигнуть и самих астрологов (и прочих служителей тьмы), и тех, кто обращается к ним.

«И придёт на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда оно поднимется; и нападёт на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочёты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожёг их, не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним» (Исаии 47:11–14).

Называющие себя христианами, хватит нарушать третью заповедь Закона Божьего — носить имя Бога напрасно. Не пытайтесь совместить несовместимое. Как сказал пророк Илия, «долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (Библия, 3 книга Царств 18:21).

Определитесь, кто стоит над всем — Бог или звёзды. Сделайте выбор — верить гороскопам или Слову Божьему. Только как ему верить, этому Слову, если его нет в доме или оно пылится где-то на полке? Друзья, начните новый год с живым Богом! Откройте, наконец, Библию! Вы увидите, как всё изменится, если нами будут править не звёзды, а Господь, сотворивший их и нас. А уж сколько советов от Него вы найдёте в Библии! — на все случаи жизни.

Оксана Соловьёва

Нас разделила совесть изнутри

На виноватых и не виноватых.

Мы против зла бессилье обрели,

Себя к отряду прилепив приматов.

Мы гороскопам верим день за днём.

Мы — овны, раки, мы — козлы и тигры…

В себе нашли мы схожесть со зверьём.

Нельзя с Творцом играть в такие игры.

Мы со своим Создателем в борьбе.

Он образ в нас не создавал звериный.

И вера в Бога — это путь к себе,

Путь к настоящей личности единой.

Нам эта жизнь дана не навсегда.

Тем, кто устали «упираться рогом»,

Бог говорит: «Поверьте и тогда

Я снова буду вашим вечным Богом».

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.