Сними маску

Насколько мы настоящие?

Помните басню Крылова «Лисица и виноград»? Суть в том, что лиса хотела отведать чудесного винограда, но не смогла дотянуться до него. Тогда, чтобы не расстраиваться самой и не выглядеть неудачницей в глазах других, она придумала объяснение: мол, виноград кислый, ей такой и не нужен.

Вместо того, чтобы признать свою слабость, многим свойственно искать оправдания. Зачастую ложь — это попытка уйти от ответственности, завуалировать свою несостоятельность.

Человек часто попадает в трудные, щекотливые, тревожные ситуации. Его охватывают негативные эмоции, с некоторыми из которых он не в силах справиться. И здесь он использует определённую ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ, а проще говоря, МАСКИ. С их помощью он делает вид, что проблемы не существует, или обвиняет других, или объясняет ситуацию, искажая её суть. Беда в том, что прикрывающийся маской теряет здравое понимание ситуации.

Бог говорит: «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Библия, книга пророка Иеремии 17:9, 10). Сердце в Библии — не только сфера чувств, но и разум, и воля. Господь заявляет, что наши чувства, разум, воля крайне испорчены… В одном из переводов этот же текст звучит так: «Ничто не способно скрыть зло искуснее человеческого разума».

«Заблуждения — кто замечает их за собой? Очисти меня от грехов сокрытых» (Библия, книга Псалтирь 18:13, Институт перевода Библии в Заокском). Мы так искусно попрятали свои грехи от самих себя, что теперь нужно просить Бога показать их нам. Трудно разглядеть их в себе: они вросли в нашу жизнь, как корневая система большого дерева врастает в почву.

Виды масок

Рационализация — одна из самых распространённых масок. Это псевдоразумное объяснение собственных поступков/желаний/реакций с целью избежать болезненного признания своих недостатков. Суть рационализации такая: я прав, потому что мне выгодно так думать. Классический пример рационализации — лисица из басни Крылова.

Поскольку лиса не смогла дотянуться до ягод, она объяснила себе ситуацию так, чтобы неудача её не огорчила. Она успокоила себя ложью, исказив ситуацию, и в результате сберегла свой мозг от негативного воздействия.

Иуда Искариот, один из учеников Христа, использовал маску рационализации. Он думал, что совершает выгодную сделку, предавая своего Господа: «Если Иисусу суждено быть распятым, то это неизбежно совершится, и моё предательство ничего, в сущности, не изменит. Если же Иисус не должен умереть, то Он освободит Себя. В любом случае я в выигрыше, Иисус ведь избежал уже стольких фарисейских ловушек, и, конечно, не позволит схватить Себя и на этот раз».

Что прячется за этой маской? Уязвлённая гордость.

К какому итогу пришёл Иуда? Стать свидетелем распятия Иисуса было выше его сил. Отчаяние овладело им, и он повесился.

На примере Иуды мы видим, как работает эта маска, и, если её не снять и не проработать свои мысли, чувства и поступки, может произойти катастрофа.

Компенсация — восполнение какого-либо недостатка греховным или нерациональным путём. Главная идея: я сам восполню недостающее.

В Библии также есть немало примеров компенсации. Например, Закхей, который был очень маленького роста, компенсировал этот свой недостаток материальным благополучием. Вообще, чрезмерная забота о материальном всегда есть маска компенсации каких-либо внутренних проблем. Ещё один пример — женщина-самарянка, которую Иисус встретил у колодца. Она имела много мужчин, компенсируя таким образом свои неудовлетворённые глубинные потребности.

Как Иисус снимает их маски? Во всех случаях — это личные встречи, беседы по душам.

Отрицание — игнорирование/избегание травмирующих событий. Отрицать можно чувства, информацию, людей. Главная идея: этого нет, потому что мне так удобно.

Маску отрицания использовал Фома, которого мы называем неверующим. Когда Иисус впервые после Своего воскресения встретился с учениками в верхней горнице, Фомы с ними не было. Он слышал рассказы других, и ему самому было дано предостаточно доказательств того, что Иисус воскрес. Но он упрямо отрицал факт воскресения своего Учителя: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю» (Евангелие от Иоанна 20:25).

Когда Фома слышал рассказы учеников о явлении воскресшего Спасителя, его охватывало ещё большее отчаяние. Если Иисус действительно воскрес из мёртвых, то нет больше надежды на земное царство. К тому же его тщеславие было уязвлено тем, что Наставник явился всем ученикам, кроме него. Он не хотел верить и на протяжении восьми дней оплакивал свои рухнувшие надежды. Жизнь казалась ему ещё более мрачной на фоне радостных лиц собратьев. Фома надел маску отрицания, упрямо игнорируя очевидные вещи. Зачем? Что он прятал за этой маской? Он позволил зависти и неверию овладеть своим сердцем и умом. Воскресение Христа должно было спасти его от потрясения, но он принял решение жить в полном смятении на протяжении восьми дней, хотя слышал много свидетельств от своих друзей-очевидцев.

Все, кроме Фомы, по вечерам собирались в верхней горнице знакомого им дома. По прошествии восьми дней Фома тоже решил зайти туда. Во время ужина ученики беседовали о доказательствах, которые Христос дал им в пророчествах. И вот пришёл Иисус, хотя двери были заперты, стал посреди них и поприветствовал: «Мир вам!» Обратившись к Фоме, Он сказал: «Подай руку свою и вложи её в рану Мою на боку. Не сомневайся более, но веруй!» Иисусу, конечно, было известно, о чём думал Фома. Фома, обрадованный, бросился к ногам Иисуса, восклицая: «Господь мой и Бог мой!» Иисус принял его покаяние, хотя и кротко обличил Фому: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Евангелие от Иоанна 20:29).

Часто люди идут по тому же пути, что и Фома, не желая верить Слову Божьему и свидетельствам очевидцев. Но вера именно от слышания, как говорил апостол Павел. Иисус помогает нам распознавать и снимать маски, учит нас обходиться без них.

Вытеснение — одна из самых распространённых психологических защит. Мы пользуемся ею в том случае, когда мысли или чувства кажутся нелогичными, недозволенными, пугающими. Тогда они могут подавляться и вытесняться нами глубоко внутрь сознания. Они вытесняются из поля зрения, как будто их и не было. Эти чувства мне непонятны, неприятны, спрячусь от них — вот суть вытеснения.

Иисус прямо говорил ученикам, «что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Евангелие от Матфея 16:21). Но они как будто забыли об этом! А вот священники и начальники не забыли: «На другой день… собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, ещё будучи в живых, сказал: “после трёх дней воскресну”» (Евангелие от Матфея 27:62, 63). А ученики этих слов не помнили, не понимали их ценности, и поэтому их вера поколебалась.

Практические советы

Как понять, маска на мне, или я действую искренно? Нужно понаблюдать, с какими результатами мы выходим из стрессовых ситуаций.

Переступил ли я через свои духовные принципы?

Преодолел кризисную ситуацию или подавил её, выгородив себя?

Прячу ли я от себя, от других, от Бога свои истинные мотивы? И какие они — мои настоящие мотивы?

Выхожу ли я из конфликта, обогащённый новым опытом, или став слабее, невротичнее?

Мы часто притворяемся и искусно лжём себе, другим и Богу. А Он желает, чтобы мы не раздваивались, не подбирали крохи, а жили во всей полноте Его благословений. Только Истина может сделать нас свободными!

Наталья Лазорива

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.