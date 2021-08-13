Предостережение для нашего времени

У Бога для каждого поколения есть особенная весть. Что Он сообщает нам, живущим в XXI веке?

Исследуя библейскую историю, мы обнаруживаем, что в чрезвычайных обстоятельствах Бог всегда посылает людям весть о надвигающемся кризисе. Принятие Его предостережения означает жизнь; отказ от него — смерть. Чтобы проиллюстрировать этот принцип, давайте вернёмся к дням Иосифа в Египте. Египту пришлось выдержать семь лет голода подряд. Предположим, Бог ничего не сделал бы для того, чтобы предупредить людей о надвигающемся бедствии. И тогда погибли бы тысячи. Но Бог дал мудрость Иосифу, и тот сделал запасы на голодное время.

В дни Ноя мир стоял на пороге вселенской катастрофы. «Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лицо Моё, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи» (Библия, книга Бытие 6:11–14).

Ной проповедовал: «Грядёт потоп. Покайтесь в своих грехах. Послушайтесь Бога. Стройте вместе со мной этот ковчег, который Бог повелел мне строить». Как вы знаете, большинство людей были до такой степени поглощены своей работой, семьёй, друзьями и развлечениями, что не приняли предложения Ноя. Они полагали, что Ной был безумным, фанатичным стариком.

Тысячи могли получить спасение в дни Ноя. План ковчега, который построил Ной, был, в сущности, чертежом, по которому можно было бы построить тысячи ковчегов. Как жаль, что лишь немногие восприняли предупреждение Ноя. Дело не в том, что люди не могли узнать о грозящей катастрофе, дело в том, что они даже не желали этого знать. Принятие проповеди Ноя означало бы готовность пройти через издевательства и насмешки, стать изгоями. Принятие вести Ноя означало бы, таким образом, попытку пересмотреть жизненные приоритеты. Нет сомнения, что именно поэтому Иисус Сам провозгласил: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врага и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:13, 14).

Во время Иосифа и во время Ноя Бог направлял особые вести, призывавшие людей к принятию важных решений. Возьмите, например, дни Ноя. Евангелие никогда не проповедовалось в такой обстановке — ни до, ни после этого. Предположим, что Адам в своё время проповедовал бы о предстоящем потопе, который действительно приближался. Но до потопа была ещё тысяча лет, поэтому предупреждение было бы несвоевременным. Предположим, что Моисей, живший после потопа, проповедовал бы: «Потоп грядёт». Но ведь потоп был и уже закончился. Вы понимаете, о чём идёт речь? То послание, которое проповедовал Ной, было специально предназначено для его века, именно для периода, непосредственно предшествовавшего потопу.

Содержится ли в Библии весть, которая столь же важна для наших дней, как весть Ноя для его времени? Содержит ли Священное Писание особую весть, подсказывающую людям подготовиться к встрече Иисуса, когда Он придёт? Есть ли весть, понять которую для нас сегодня столь же важно, как для людей времени Ноя — понять его весть?

Безусловно, да. «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:37). Бог не только предупреждал, что положение мира в последнее время будет напоминать дни перед потопом, но Он обещал послать весть, чтобы люди могли подготовиться к грядущим событиям.

Особая весть для нашего времени записана в библейской книге Откровение. Есть христиане, которые, услышав слово «откровение», сразу думают о пророческих символах и мистическом изображении будущего, понять которые невозможно. Может быть, они читали книгу Откровение и совершенно запутались в её сложной символике. Для них она кажется невообразимой головоломкой. Но давайте взглянем на первый текст книги Откровение: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». Слово «откровение» означает раскрывать или открывать. Истины Откровения открывают план Божий и раскрывают планы сатаны. Наиважнейшие истины, когда-либо данные роду человеческому, содержатся в книге Откровение.

Отодвинув занавес, пролегающий между этим миром и невидимым, Откровение разворачивает перед нами панораму конфликта между Христом и сатаной. Особо концентрируя своё внимание на сценах противостояния, происходящих в последние часы Земли, книга раскрывает триумф как Христа, так и Его народа.

Центром книги Откровение является глава 14; все другие главы ведут к ней или проистекают из неё. В этой главе представлена весть, данная для того, чтобы подготовить мир к пришествию Христа. Эту весть ещё называют трёхангельской вестью, потому что её провозглашают три ангела. Вот краткое изложение этой волнующей вести:

Час Божьего суда настал! Мы живём в то время, когда наша жизнь рассматривается на небесном суде. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откровение 14:7).

Поклонитесь Творцу! В мире, где пропагандируется теория эволюции, Бог напоминает, что Он наш Создатель. «…и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откровение 14:7). Здесь цитируется четвёртая заповедь (о святости субботнего дня), ныне забытая (хотя начинается она со слова «помни»!) и напоминающая, Кто является нашим Творцом.

Вавилон пал! Вавилоном в книге Откровение названа павшая церковь, ложная религиозная система, основанная на человеческих традициях, а не на Слове Божьем. Верная Богу церковь представлена женщиной в белой одежде, церковь-отступница и гонительница — женщиной в багряной одежде, сидящей на звере. «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откровение 14:8). «Я увидел жену, сидящую на звере багряном… И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её; и на челе её написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя её, дивился удивлением великим» (Откровение 17:3–6).

Все живущие на земле получат или печать Божью, или начертание зверя. Каждому предстоит сделать выбор — быть на стороне Вавилона (популярной, но заблуждающейся церкви) или сохранять верность Богу и Его Закону.

«Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откровение 7:3). «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией…» (Откровение 14:9, 10).

Характеристики верной церкви. Сохранившие верность Богу будут не только верить в Иисуса, но и соблюдать все заповеди Божьи (все десять!) так, как они написаны в Библии. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:12).

Книга Откровение содержит весть для настоящего времени, весть, достойную того, чтобы прислушаться к ней. Это книга, ставящая перед выбором и необходимостью принимать решения, которые определят нашу вечную участь. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нём; ибо время близко» (Откровение 1:3).

Марк Финли, «Великие пророчества Библии»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.