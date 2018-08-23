Предвидения современной науки

Хотя некоторые люди однозначно считают современную науку врагом веры, в действительности же, наука дает красноречивые свидетельства божественного происхождения Библии. Несмотря на тот факт, что различные части Библии были написаны много столетий тому назад, в ней мы сталкиваемся с удивительной научной трактовкой событий и явлений, которая стоит намного выше научных знаний и открытий того периода времени, когда книга была создана. Помимо того, Библия на сотни лет вперед предвидит многие научные открытия.

Библия, однако, замечательна тем, что она не сообщает нам о мире и жизни в его пределах. Например, древние египтяне верили, что наша планета стоит на пяти огромных столбах. Хотя Моисей воспитывался во дворце фараона и «был обучен всей мудрости египтян» (Деяния 7:22), вы напрасно будете искать каких-либо упоминаний об этих верованиях в его текстах. Понятия плоской земли, спонтанного возникновения жизни, астрономии Птоломея и все бесчисленные общепринятые, но научно необоснованные ошибки древних времен явно отсутствуют в Писании.

Известная «Papyrus Ebers», книга по медицине, написанная в Египте примерно во времена Моисея, содержит рецепты наподобие следующего: «От седых волос: смазывай волосы кровью черного теленка, прокипяченной в масле, либо жиром гремучей змеи». Жертвы укусов ядовитых змей лечились «волшебной водой», которая становилась таковой после поливания ею идолов. Глубокие занозы врачевали кровью червей и ослиным навозом – то был верный способ умереть от столбняка, ибо в испражнениях животных содержатся спорангии этого заболевания.

Напротив, удивительные указания в определенных частях Ветхого Завета относительно гигиены, санитарии и карантина инфекционных болезней уникальны во всей литературе античности и предвосхищают многие современные открытия, например, требование, предъявленное к древнему Израилю, согласно которому человеческие испражнения закапывались вне пределов походного лагеря (см. Второзаконие 23:12-13), несомненно были на пользу здоровью. В Третьей Книге Моисеевой, Левит (глава 13), есть удивительные отрывки с диагнозом и предохранением от проказы. Один ученый замечает: «Этот текст тем более важен, ибо техническое описание болезни свидетельствует о древности текста, а также и потому, что в нем содержится первая формулировка принципов карантина и предохранительной медицины в случае проказы».

Нет сомнения в том, что медицинская практика евреев времен Моисея была значительно более развита, нежели в соседних странах. Хоть мы и должны помнить, что эти правила и указания были даны евреям в религиозном контексте, как проверка истинности их веры, факт остается фактом, что они отражают научно обоснованные принципы и процедуры.

Библия не есть «дитя своего времени», как говорят некоторые злоязычные критики. Она не засорена незрелыми и примитивными идеями ученых древности. И объяснить это можно единственно тем, что содержание ее дано Богом, а не человеком.

Д-р Рубел Шелли,

«В защиту христианской веры»



Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2005 г.