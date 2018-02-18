Президент ADRA обсуждал проблему вынужденных мигрантов на Симпозиуме Организации Объединенных Наций

Каким образом государства и религиозные организации (FBOs) сотрудничают для уменьшения причин принудительной миграции и защиты лиц, которые вынуждены бежать? Этот и многие другие вопросы были подняты и обсуждены 22 января на четвертом ежегодном симпозиуме по вопросу о роли религии и организаций, основанных на вере в международных делах, состоявшемся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA International), гуманитарное подразделение церкви Адвентистов Седьмого Дня, было среди сотен других религиозных организаций, собранных в Организации Объединенных Наций для проведения открытого диалога по перспективам миграции, связанных с перемещением и изоляцией, включением и законностью для беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Джонатан Даффи (Jonathan Duffy), президент ADRA, был приглашен в группу экспертов для обсуждения вклада, который вносят основанные на вере организации (FBOs) в решение проблемы беженцев, ценность, которую они привносят в политику, и их влияние на землю.

«FBO — это группа неправительственных организаций с уникальной возможностью связываться с местными субъектами (отдельными лицами и семьями, сталкивающимися с кризисом) и со странами, где люди пытаются переселиться», — сказал Даффи. «У организаций FBO есть много возможностей для участия, и часто во время чрезвычайных ситуаций они могут служить местами убежища или местом, где можно справиться со стрессом». Даффи напомнил аудитории, что в FBO ADRA «больше инвестирует, чтобы реагировать на местном уровне, где ресурсы очень необходимы».

Текущий диалог продолжался на протяжении всего симпозиума по вопросам миграции и перемещений, и в настоящее время занимает важное место в повестке дня политики ООН.

Первый симпозиум FBO был проведен в 2015 году с акцентом на человеческое достоинство и права человека. Эта тема звучала до 2016 года, уделяя особое внимание предотвращению преступлений на почве жестокости и насильственного экстремизма, и еще одного симпозиума в 2017 году по справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру. В этом году симпозиум анализирует, в каком состоянии находятся эти процессы и их перспективы, чтобы заглянуть в будущее, сказали организаторы.

Кими-Ру Джеймс, Новости ADRA International

По материалам logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.