Президент Ливана отметил служение адвентистской церкви

Руководители адвентистской церкви нанесли визит вежливости к президенту Мишелю Аун.

12 июня 2018 года делегация из восьми человек из Униона Ближнего Востока и Северной Африки и Ближневосточного Университета посетила дворец президента Ливана в сопровождении новоизбранного депутата парламента (члена парламента) д-ра Эдгара Трэбулси.

Его Превосходительство Мишель Аун, президент Ливана, принял их.

Рик МакЭдвард, президент региональной штаб-квартиры церкви, поблагодарил президента за страну, которая предоставляет такую ​​свободу вероисповедания, которая предусмотрена законом.

Президент Аун подтвердил, что Ливан невелик в своем регионе, но охватывает весь мир своей диаспорой, и он высоко оценил общинную жизнь мусульман и христиан.

МакЭдвард говорил с президентом о роли адвентистов в служении обществу через воспитательную работу и гуманитарную помощь, также упомянул нашу надежду на второе пришествие Христа.

Он отметил две средние школы и особенно Ближневосточный университет, который работает в Сабтье с 1939 года.

Далее МакЭдвард подчеркнул многолетнюю работу Адвентистского Агентства Развития и Помощи (ADRA) в отношении многих беженцев, и особенно в настоящее время. ADRA участвует в удовлетворении основных нужд, реагируя на кризис беженцев.

Президент Аун ответил, что Ливан высоко ценит всю работу, проделанную в школах и в Университете Ближнего Востока, по обеспечению качественного образования для нашей молодежи.

Президент заверил делегацию в том, что он с радостью поддержит наши учреждения, поскольку они продолжают выполнять свою работу.

Джон Исса и Чанмин Чунг

Источник: logosinfo.org по материалам ANN

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.