5 причин, по которым я изучаю Ветхий Завет

Я люблю читать Ветхий Завет. Люблю не только потому, что мне нравится наслаждаться его поэзией или черпать знания из исторических книг, я уверена, что изучение Ветхого Завета так же необходимо для христианина, как ежедневное чтение Евангелия. И для этого у меня есть пять причин.

1 К исследованию Писаний призывал Сам Иисус Христос.

Отвечая людям, сомневавшимся в Его Божественности, наш Господь Иисус Христос говорил:

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39). О каких Писаниях говорит здесь Христос? Конечно, о Писаниях Ветхого Завета, так как ни одной книги Нового Завета в то время ещё не было написано. Хочешь знать больше об Иисусе — изучай Ветхий Завет!

2 Знание Ветхого Завета помогает изучать Новый Завет.

Многие слова и выражения, встречающиеся в Евангелиях и посланиях апостолов, невозможно понять, не зная Ветхого Завета. Совсем иначе воспринимаешь подвиг Иисуса на Голгофе и Его фразу «как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому» (Иоанна 3:14), когда знаешь историю воздвижения медного змия во время странствования евреев по пустыне. А тему Божьего суда невозможно до конца осознать, не зная, какой еврейский обряд связан с «козлом отпущения».

3 Ветхий Завет раскрывает план спасения через Иисуса Христа.

В Евангелиях описывается, как Иоанн Креститель, увидев идущего к нему Иисуса, воскликнул: «Вот Агнец Божий, Который берёт [на Себя] грех мира» (Иоанна 1:29). Эта фраза может оказаться совершенно непонятной современному человеку, но отлично понятна еврею, воспитанному на традициях Ветхого Завета. Именно изучая систему еврейских праздников и жертвоприношений, понимаешь роль Иисуса как жертвы (Агнца, закланного за наши грехи) и Первосвященника (нашего защитника, ходатая перед Небесным Отцом). А в предсказаниях ветхозаветных пророков за столетия до рождения Христа описаны мельчайшие подробности Его рождения, Его жизни и Его жертвы за нас.

4 Образы Ветхого Завета предназначены для христиан последнего времени.

Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иов, Иосиф, Моисей, Давид, Соломон… История каждого ветхозаветного героя достойна изучения, потому что несёт в себе богатейший нравственный урок. Читайте Ветхий Завет, чтобы учиться у его героев верности и любви. Читайте, чтобы не повторять их ошибок. В этом состоит цель написания Ветхого Завета. Он написан для нас. Не даром апостол Павел утверждал: «Всё это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Коринфянам 10:11).

5 Наставления Ветхого Завета мудры и практичны.

«Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» (Второзаконие 4:8), — воскликнул однажды Моисей. И действительно, Десять Заповедей — это шедевр нечеловеческой мудрости, выражение характера Бога и основа Небесной Конституции. Но также немало пользы можно извлечь и от изучения гражданских законов древнего Израиля, скрупулёзно записанных в Пятикнижии Моисея, и от чтения притч Соломона, и от наставлений древних пророков.

Таким образом, Ветхий Завет является полноценной и неотъемлемой частью Священного Писания. Тщательное изучение Ветхого Завета обогатит каждого христианина, ибо, как говорит Библия, «всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тимофею 3:16).

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.