Приди, Господь, сними оковы зла.
Душа стенает: «Авва, Отче!»
Весь этот мир сошёл с ума,
Любви Твоей никто не хочет.
И гибнут люди в реках лжи,
В огне порока, на эшафотах страсти,
Есть всё, что хочешь, руку протяни
И ты войдёшь в обитель счастья.
Так этот мир диктует нам,
И правила игры здесь всем знакомы:
Нет своего — чужое забери,
Не выходя за территорию Закона.
Ведь в этом мире можно всё —
Убийство и насилье тоже.
Прошу Тебя, Господь, приди,
Ведь только Ты нам всем поможешь.
Приди, молю Тебя, Господь,
Кричу, взываю что есть мочи,
Болит разбитая душа,
К Тебе, Отец, хочу я очень.
Хочу войти в Твою любовь,
В обитель радости и света.
«Иди ко Мне дитя, ты Мой», —
Такого жду я лишь ответа.
Приди, я смерти не страшусь,
Боюсь лишь вечного позора.
Пожалуйста, прошу, приди.
Дышу. Надеюсь. Верю. Скоро!
Александр Шуткевич, г. Санкт-Петербург