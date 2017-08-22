Приди, Господь, сними оковы зла.

Душа стенает: «Авва, Отче!»

Весь этот мир сошёл с ума,

Любви Твоей никто не хочет.

И гибнут люди в реках лжи,

В огне порока, на эшафотах страсти,

Есть всё, что хочешь, руку протяни

И ты войдёшь в обитель счастья.

Так этот мир диктует нам,

И правила игры здесь всем знакомы:

Нет своего — чужое забери,

Не выходя за территорию Закона.

Ведь в этом мире можно всё —

Убийство и насилье тоже.

Прошу Тебя, Господь, приди,

Ведь только Ты нам всем поможешь.

Приди, молю Тебя, Господь,

Кричу, взываю что есть мочи,

Болит разбитая душа,

К Тебе, Отец, хочу я очень.

Хочу войти в Твою любовь,

В обитель радости и света.

«Иди ко Мне дитя, ты Мой», —

Такого жду я лишь ответа.

Приди, я смерти не страшусь,

Боюсь лишь вечного позора.

Пожалуйста, прошу, приди.

Дышу. Надеюсь. Верю. Скоро!

Александр Шуткевич, г. Санкт-Петербург

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.