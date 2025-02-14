Иисус, говоря о Своём возвращении на землю, предупредил, что придёт, как вор. Странное сравнение. Что оно значит?

Естественное желание подготовиться

Наблюдая за происходящим в мире, мы видим, как страны судорожно пытаются противопоставить что-то постоянно возникающим военным угрозам. Пока одни с гордостью говорят об «Орешнике», другие подсчитывают, сколько миллионов людей погибнут и пострадают при ударе США по Москве, Пекину и Пхеньяну. Естественное человеческое желание — обезопасить себя, подстраховаться, подготовиться.

Приятные сюрпризы радуют, а вот к неприятностям хочется как-то подготовиться, сделать всё возможное, чтобы избежать страданий и неудобств или минимизировать их.

«Мы готовы, но ты поспеши»

Представьте себе пограничника. Его предупредили, что в ближайшее время будет предпринята попытка незаконного пересечения границы. Сначала он пребывает в полной готовности, выделяется адреналин, но постепенно бдительность угасает.

Иисус в одной притче сравнил Своё Второе пришествие с приходом жениха на свадьбу. Дело было вечером, все ждали жениха с минуты на минуту, а он всё медлил. Встречающие даже успели заснуть, но в полночь раздался крик: «Жених идёт!» Одни встрепенулись, поправили светильники и вышли встречать дорогого гостя. Другие же обнаружили, что масло в их светильниках закончилось. Они настраивались на скорый приход жениха и не сделали запаса. Пока они бегали в поисках масла, начался пир, двери затворились, и непредусмотрительные остались на улице. Иисус делает такой вывод: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 25:13).

Внезапно, как вор

На самом деле, в Евангелии представлен целый блок притчей о внезапности возвращения Господа. Они идут одна за другой. И везде делается похожий вывод: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 24:42–44).

Сравнивая Своё возвращение с приходом вора, Иисус, конечно, имел в виду не цель визита, а его внезапность и неожиданность. Вопрос вот в чём: для всех ли возвращение Иисуса будет полной неожиданностью?

Вот как на этот вопрос отвечает Апостол Павел: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придёт, как тать (вор) ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не [сыны] ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 5:1–6).

Уничтожение мира

При пришествии Христа этот мир будет уничтожен огнём. Не частично, а полностью. Ни один бункер не сможет спасти. Нечто подобное уже было в истории Земли. Всемирный потоп. Это было не какое-то локальное бедствие, как полагают некоторые. Потоп уничтожил всё, а воды потопа покрыли даже самые высокие горы. Уцелели только Ной и его семья — те, кто больше ста лет строил корабль (ковчег) там, где никогда раньше не было дождя. Мы читаем, что раньше земля орошалась росою. Сначала люди интересовались тем, что затеял Ной. Вероятно, кто-то даже взялся помочь ему. Но время шло, пыл угасал. Помощники постепенно превратились в насмешников…

Как сложно верить в невидимое и осуществлять ожидаемое! А ведь это и есть вера. В Библии вере дано такое определение: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Послание евреям 11:1). Даже если это невидимое не спешит осуществляться.

Наглые ругатели и ожидающие Иисуса

Сегодня в мире насмешников не меньше, чем во времена Ноя. Вот что об этом написал Апостол Пётр: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: «где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же». Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неосквернёнными и непорочными в мире» (2 послание Петра 3:3–14).

Итак, есть те, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, а есть «наглые ругатели». Первые стремятся творить волю Божью, а вторые поступают «по собственным своим похотям». Они изобретают тысячи причин, чтобы не прислушиваться к голосу Духа Божьего, зовущего к спасению.

Есть те, которые сначала с радостью принимают весть Евангелия, но не имеют в себе корня, и их вера быстро остывает. Они хотят всё и сразу. А Господь как будто медлит…

Есть ещё группа людей. Это те, ради кого Иисус ждёт, «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Возможно ты, дорогой читатель, как раз относишься к последней группе. Знай: однажды всё изменится. Внезапно, неожиданно. Тогда поздно будет что-то менять. Решения, определяющие нашу вечную участь, принимаются сегодня. Да-да, сегодня: в относительно сытом и благополучном мире, который не очень-то верит, что грянет гром. Но, как пришёл потоп и погубил беспечную землю, так вскоре разразится огненный шторм, который станет неожиданностью для тех, кто пренебрегает предостережениями от Бога.

Прочитайте сами

Пожалуйста, откройте Библию, Евангелие от Матфея и прочитайте 24 и 25 главы. Сколько сказал Иисус, чтобы предупредить нас, чтобы не дать нам уснуть сном равнодушия! «Наступил уже час пробудиться нам от сна» (Библия, Послание римлянам 13:11).

Для тех, кто продолжает верить и ждать

Для терпеливо ожидающих Господа Второе пришествие не будет полной неожиданностью. Это будет день величайшей радости для них. Они воскликнут: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Библия, книга пророка Исаии 25:9).

Михаил Руканов

Это интересно

На Руси промышляющего кражами человека называли татем. До нас дошла поговорка: «Аки тать в нощи» (это, кстати, из Евангелия). Слово «тать» произошло от той же основы, что и «таить» — скрывать что-либо общее от других.

«Тать» — существительное мужского рода, хотя звучание вполне женское.

Слово «вор», вероятнее всего, произошло от глагола «врать», который первоначально имел значение «говорить». Вот почему пушкинскую фразу «Полно врать пустяки» следует понимать как «Полно болтать всякий вздор».

Позднее глагол был переосмыслен и приобрёл значение «обманывать, лгать». Словом «вор» тоже сначала называли обманщика, мошенника, затем — мятежника, бунтовщика, и только после этого — преступника, вора.