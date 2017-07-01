Самые надёжные пророчества

С первых дней истории человечества Бог неоднократно делился с людьми Своими планами, открывая им будущее через пророчества, которые всегда исполнялись в точности. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амоса 3:7). Божий пророческий взор охватывает не только годы, а целые века.

Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто доверял Его словам, избегали судов, постигавших непокорных и неверных.

Ярким примером подобного была жизнь Ноя. «Господь сказал Ною: “Войди в ковчег и ты, и вся семья твоя. Я вижу, что из всего поколения этого ты один человек праведный”» (Бытие 7:1)*.

За 120 лет до потопа через святого ангела Бог сообщил Ною о Своём намерении и повелел ему строить ковчег и проповедовать о том, что Бог изольёт воды потопа на землю для уничтожения нечестивых. Те, кто поверит этому, кто раскается и изменит свою жизнь, будут прощены и спасены. 120 лет раздавался торжественный голос Ноя. Но люди допотопного мира исходили из того, что на протяжении столетий законы природы оставались неизменными — никогда не шёл дождь, так как земля орошалась росою. Но если бы они поверили вести предостережения и раскаялись в своих злых поступках, то Бог изменил бы Своё решение. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому допотопный мир был уничтожен — лишь Ной и его семья были спасены.

Обещания Божьи всегда неизменны и вечны. То, что Он обещает, исполняется в срок и именно так, как Он предсказал. Вот почему каждому человеку стоит прислушиваться к тому, что говорит Бог. Необходимо проследить исполнение пророчеств в истории, тщательно изучая Библию и события, происходящие сегодня.

Ещё одним ярким доказательством исполнения Божьих пророчеств является разрушение города Иерусалима в 70-м году первого века нашей эры. «Иисус вышел из Храма и хотел было уже удалиться, когда подошли [к Нему] ученики Его, чтобы показать Ему храмовые строения. Он же сказал им в ответ: “Видите всё это? Поверьте Мне, не останется камня на камне здесь, всё будет разрушено!”» (Матфея 24:1, 2)*. Эти слова были произнесены Христом за сорок лет до того, как это событие произошло.

Выходя из храма, ученики Христа обратили Его внимание на величие и красоту этого сооружения. Храм был сложен из плит чистейшего безукоризненной белизны мрамора, и некоторые из них достигали огромных размеров. Работа каменщиков была столь искусной, что стена казалась высеченной из цельного куска мрамора. И невозможно было представить, что могут быть разрушены такие массивные стены. Более сорока лет богатство, труд и искусство архитекторов делали этот храм всё более и более великолепным. Ирод великий щедрой рукой отпускал для храма деньги из римской и иудейской сокровищниц, и даже римский император обогащал его своими дарами.

Во дни царствования Ирода Иерусалим славился не только своей красотой, но и прочностью сооружённых башен, стен и крепостей, благодаря которым он стал практически неприступным. И каждого, кто осмелился бы в то время предречь его разрушение, как и Ноя, считали бы безумным паникёром. Но пророческие слова были произнесены: «Не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено».

Все предсказания Христа относительно разрушения Иерусалима исполнились буквально, но ни один христианин при этом не погиб. Иисус предупредил Своих учеников, и все, поверившие Его словам, следили за появлением обещанного знамения. «Когда же увидите, что Иерусалим окружён войсками, то знайте, что [время] его разрушения близко. Тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы, кто в Иерусалиме, пусть покинет его…» (Луки 21:20, 21)*. Когда римляне под командованием Цестия окружили город, неожиданно осада была снята, невзирая на то, что всё, казалось, говорило в пользу незамедлительного штурма. Но вдруг, без видимых причин, римские войска отошли от города, и христиане могли спокойно уйти.

Через некоторое время Иерусалим постигли страшные несчастья! Римский полководец Тит возобновил осаду столицы! Это было время Пасхи, когда в городе собралось более миллиона иудеев. Во время продолжительной осады тысячи людей погибали от голода и болезней, пыток и издевательств. Многие из них были распяты.

Тит готов был положить конец этой страшной бойне и не допустить разрушения города и храма. Но его попытки были напрасны. На его приказы никто не обращал внимания. Храм был сожжён и полностью разрушен до основания. Вскоре после этих событий весь город оказался в руках римлян. В точности сбылось то, что было предсказано Христом.

Разрушение иерусалимского храма является прообразом другого великого события — Второго пришествия Христа. Когда Господь говорил о разрушении Иерусалима, Его пророческие слова значили гораздо больше и предрекали грядущее вплоть до последнего великого пожара в конце истории нашей земли. Христос сказал: «Беззаконие будет расти, и оттого охладеет многих любовь. Но кто устоит до конца, будет спасён» (Матфея 24:12, 13)*. Это пророчество исполнится вновь. Умножившиеся беззакония тех дней повторятся в нашем поколении. После того как Христос описал признаки Своего Пришествия, Он сказал: «Когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Смотрите, бодрствуйте, молитесь» (Марка 13:29, 33). Бог всегда предупреждал людей о грядущих судах. Те, кто веровал в Его знамения, избегали их. Ной вверил себя попечительству небесных вестников и был спасён. Те, кто внял предостережению Христа о разрушении Иерусалима, и те, кто верно истолковал знамения приближающейся катастрофы и покинул город, избежали гибели. Так и сегодня нам дано предупреждение о Втором пришествии Христа и о гибели всего мира. Кто внемлет предостережению, будет спасён.

События настоящего времени вызывают огромный интерес у всех живущих на земле. Правители, чиновники, люди, занимающие ответственные и влиятельные посты, мыслящие мужчины и женщины всех сословий внимательно наблюдают за происходящим вокруг. Несчастья на суше и море, общественная нестабильность, признаки надвигающихся войн — всё это носит зловещий характер и предвещает приближение событий величайшей важности. Вскоре в нашем мире произойдут большие перемены. Каждому человеку необходимо готовится к ним, тщательно исследуя своё сердце, обратившись в молитве за помощью к Господу.

«Бодрствуйте и постоянно молитесь, чтобы смогли вы пройти через всё то, чему быть должно…» (Луки 21:36)*.

* Библейские тексты приведены в современном русском переводе Института перевода Библии при Заокской духовной академии.

По материалам книг Эллен Уайт из серии «Конфликт веков»:

«Патриархи и пророки», «Желание веков», «Великая борьба»

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.