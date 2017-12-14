Приглашение в Божье Царство

Вы любите путешествовать? Посещать красивые места, думать о том, как прекрасно было бы здесь жить? В Небесном Царстве нас ждёт такая красота, какую мы и представить не можем, находясь на Земле.

Вот что говорит Библия о Божьем Царстве.

– «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его» (Филиппийцам 3:20, 21). Наша нынешняя физическая тленная природа будет изменена на нетленную.

– «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном» (Матфея 8:11). Мы сможем узнавать этих героев Ветхого Завета и познакомиться с ними. А какая будет радость — после многих лет встретить старых друзей или родственников!

– «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4). Это будет мир, в котором нет горя и слёз, болезней и смерти.

– «И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их» (Исаия 65:21). В Новом Иерусалиме Сам Бог будет обитать со спасёнными, а спасённые будут жить как в городе, так и на обновлённой земле, занимаясь любимыми делами.

– «Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детёныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Исаия 11:6, 7). Животные будут свободно резвиться на лужайках, в лесу, у реки, и дети смогут безопасно играть с ними.

– «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). На протяжении бесконечных веков те, кого Иисус спас от греха, болезней и смерти, будут постигать чудный план искупления, откровение непостижимой любви Божьей к Своему творению.

Всё это будет доступно для нас только потому, что Сын Божий Иисус Христос однажды не пощадил Своей жизни и отдал Себя в жертву за наши грехи на Голгофе. Благодаря Его смерти и воскресению наши грехи будут прощены. Перед нами будет чистый и прекрасный новый мир. В нём не будет больше греха.

А теперь зададим себе вопрос: «Когда спасённые войдут в Царство Небесное, буду ли я среди них?» Право стать жителями Царства Небесного есть у каждого человека. Главное, чтобы вы этим правом успели воспользоваться, живя здесь, на земле. Не упустите такую возможность. Да благословит вас Господь.

Людмила Яблочкина

Подробнее о Божьем Царстве читайте в статьях:

Божье Царство — какое оно?

Кто войдёт в Царство Небесное?

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.