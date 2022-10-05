Прикосновение с верой

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Глава 8

41 И вот, пришёл человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,

42 Потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шёл, народ теснил Его.

43 И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена,

44 Подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.

45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Пётр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь: «кто прикоснулся ко Мне?»

46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.

47 Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.

48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.