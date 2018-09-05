Вред сквернословия. Почему нельзя ругаться матом

«Говорящий плохое всегда в убытке». Григорий Богослов

Одной из культурных и духовных катастроф современного общества стало сквернословие. Если чуть раньше мат и ругательства преобладали более в среде преступников, пьяниц и опустившихся лиц, то сегодня оно обретает повсеместный характер. Самое страшное в том, что мы не задумываемся о последствиях скверных слов для нас и наших детей.

Сквернословие, согласно Новому словарю русского языка, это «неприличные, непристойные слова и выражения, брань и ругательства». Это нецензурная речь, мат, это самая груба форма выражения речи.

Мат есть сквернословие, то есть словесная скверна Скверна — это мерзость, гадость, пакость, всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно, нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растление; всё богопротивное. Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля

Как правило, когда речь идёт о сквернословии и ругательстве, тематика очень ограничена. Алексей Шмелёв, доктор философских наук, в интервью о сквернословии говорит: «Тематика ругательств в разных языках схожая: телесный низ и всё, что связано с отправлением физиологических потребностей». Статистический анализ сквернословия, ругательств и мата показывает, что они на 90% во всех языках связаны с этой темой.

А вот что говорит Священное Писание о сквернословии:

«А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших» (Колоссянам 3:8).

«Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а напротив, благодарение» (Ефесянам 5: 4). Современный перевод Российского Библейского общества вместо слова сквернословие употребляет выражение: «всякая грязная, глупая, бессмысленная болтовня», т. е. грязные слова.

В обоих приведённых текстах Бог налагает запрет на употребление скверных слов.

Приведу выдержки из статьи «Мат-убийца», которую написал профессор, заслуженный врач РФ В. Г. Емельченко. Он приводит в своей статье целый ряд научных исследований и утверждает, что мат — это механизм самоуничтожения нации.

«В газете “Волжская правда” от 26 февраля 2004 года была опубликована статья Елены Панкратовой “Екатеринбургский учёный Геннадий Чеурин 20 лет потратил на изучение силы бранных слов. Он утверждает, что матерные слова очень активно воздействуют на организм человека, со временем губя всё живое”. Гипотезу Г. Чеурина “О влиянии ненормативной лексики на психофизическое состояние живых организмов” проверяли несколько НИИ. В тиши лабораторий исследователи целый год матерились и читали молитвы. Доказать теорию удалось! Зёрна, политые водой, которую ругали “трёхэтажной” бранью, проросли лишь на 49 %, а вода, заряженная “вялым” матом, показала результат получше — 53 % проросшей пшеницы. Затем учёные полили зёрна водой, над которой читали молитвы. И они проросли на 96 %. Таким образом, исследования подтвердили народную мудрость, известную всем дачникам: не сквернословить при посадке, урожая не будет. Собираясь печь пироги, хозяйка вряд ли будет ругаться матом, тесто не поднимется».

Организм человека примерно на 80 % состоит из воды. Исследований о воде сегодня не мало. И вывод всегда подтверждается: слова воздействуют на структуру воды. В данном случае, когда речь идёт о живых организмах, которые подвергаются воздействию сквернословия, исследования подтверждают необходимость этого запрета. Доктор биологических наук, академик Пётр Петрович Горяев говорит: «Надо помнить, что любое произнесённое слово — это волновая генетическая программа, которая влияет на живой организм».

На основании научных исследований мы, современное поколение людей, можем с уверенностью сказать, что основание Слова Божьего, Библии, истинно. Желайте добра себе, желайте добра своим детям, своей семье, своим близким. Прекратите сквернословить! Прекратите нарушать волю Божью! В какой бы форме, грубой или же смягчённой ни выражалось сквернословие, его результаты воздействия всегда несут страшный урон человеку. Проклятия, которые человек направляет в адрес другого, возвращаются на него самого. Сквернословие, которое произносит человек, наносит вред ему самому и всем, кто слышит его. Потому Священное Писание говорит: желаете жить долго, желаете иметь здоровье, желаете счастья и радости себе — перестаньте сквернословить и воздерживайтесь от сквернословия в адрес других. Таким образом вы приносите благословение самим себе как в этой жизни, так и в грядущей. Коль речь идёт о Божьих законах, последствия соблюдения Божьих заповедей сопровождают нас и в вечность.

«А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его и облёкшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Колосянам 3:8–10).

Будьте подобны Творцу, Который несёт только добро, Который возлюбил весь мир. Будьте сынами Отца вашего Небесного. Благословляйте, а не проклинайте! Верьте, благословение и отказ от сквернословия обратятся вам благом.

Статья подготовлена по циклу проповедей

«Святость уст» Виталия Олийника

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

– Епископ Варнава (Беляев) пишет, что сквернословие — «наследие чисто языческое. Культы древнего Вавилона, земли Ханаанской, в которых практиковалось принесение в жертву младенцев, служение разврату, блуду, ритуальная проституция, и дали соответствующую терминологию ритуальных заклинаний, которые легли в основу матерной брани. Произнося нецензурные слова, человек (пусть даже невольно) призывает бесовские силы. Известно, что народы, населявшие Ханаан, были завоеваны евреями и беспощадно истреблены по повелению Божию. И это вовсе не необъяснимая жестокость, а праведный гнев Божий, наказание за чудовищное растление и поклонение греху.

– На Руси, при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, за сквернословие наказывали розгами на улицах. За нецензурную брань в общественном месте даже по Уголовному кодексу СССР полагалось 15 суток ареста. В современной России действует закон о произнесении ненормативной лексики в общественных местах. Штраф за это составляет 500 рублей.

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Задумайтесь

«Вначале было Слово», — пишет евангелист Иоанн (Иоанна 1:1). Словом Бог сотворил земной миp и вручил его человеку. Слово — величайшее орудие Бога. Словами мы обращаемся к Богу в молитве, поём псалмы, с помощью слов общаемся между собой, передаем тончайшие оттенки мыслей, чувств, переживаний. Но дьявол пытался извратить всё данное Богом. Духовная основа мата очевидна. Недаром называют мат молитвой сатане. Мат относится к числу грехов, в которых подлежит исповедоваться. Чем чище духовно и ближе к Богу человек и общество, тем меньше в речи ненормативной лексики, тем активней общество всеми средствами борется с этим.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.