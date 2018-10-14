Притча о безумном богаче

Жизнь Иисуса Христа на земле — пример бескорыстного служения людям. А как обстоят дела у современных христиан? Не рассуждаем ли мы, как богач в притче Христа, полагая всю свою надежду на материальные ценности? Почему такое поведение Бог называет безумным?

Однажды Иисус рассказал притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: “что мне делать? некуда мне собрать плодов моих”. И сказал: “вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: “безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?” Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Луки 12:16-21).

Этой притчей Христос показал безумие тех, кто делает богатство всем для себя. Этот человек получил всё от Бога. Господь заставлял всходы цвести и поля плодоносить обильно. Богач был в затруднении, что ему делать с урожаем, который не помещался в житницы. Он не подумал о Боге, от Которого пришли все его благодати. Он не сознавал, что Бог сделал его управителем Своего добра так, чтобы он мог помогать нуждающемуся. Он имел благословенную возможность быть Божиим руслом милости, но думал только о служении своему собственному удобству.

Богач мог легко освободить себя от части своего изобилия, и многие дома были бы избавлены от нужды, многие голодные были бы накормлены, многие нагие одеты, многие сердца были бы довольны, многие просьбы о хлебе и одежде были бы удовлетворены, и мелодия хвалы восходила бы на небо. Господь слышал молитвы нуждающихся и приготовил обильные дары для нужд многих посредством благословений, дарованных богачу. Но он закрыл своё сердце от вопля нуждающегося, решив сохранить весь богатый урожай только для себя.

Цели этого человека были не выше целей животных. Он жил так, как будто не было ни Бога, ни небес, ни будущей жизни; как если бы всё, чем он обладал, было его собственным, и он ничего не был должен ни Богу, ни человеку.

Этот человек жил и строил планы для себя самого. Он видит, что будущее обильно обеспечено, что для него нет ничего, кроме удовольствий и радости от плодов своего труда. Он смотрит на себя, как на человека, пользующегося благоволением более других людей, и уверен в своём мудром управлении делами.

Но «мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Коринфянам 3:19). В то время, как богач взирает на годы веселья, Господь составляет противоположные планы. К неверному управителю приходит весть: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя». Это требование, которого не могут удовлетворить деньги. Богатство, собранное им, не может купить отсрочки. В один момент то, над чем он трудился всю свою жизнь, становится ненужным ему. «Кому же достанется то, что ты заготовил?» Его обширные поля и переполненные житницы выходят из под его контроля. «Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то» (Псалом 38:7).

Единственного блага, которое было бы теперь полезно ему, он не приобрёл. Живя для себя, он отверг ту Божественную любовь, которая должна была бы вытекать в благости к его ближним. Этим он отверг жизнь, потому что Бог есть любовь, а любовь — жизнь. Этот человек предпочёл земное духовному, и он должен исчезнуть вместе с земным. «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают» (Псалом 48:21).

«Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Картина верна для всякого времени. Вы можете строить планы для своего добра, вы можете собирать сокровища, вы можете строить дворцы большие и высокие, но вы не можете строить стену такую высокую или ворота такие сильные, чтобы не допустить вестников приговора.

Жить для самого себя — значит погибнуть. Алчность, желание благополучия только для себя отрезает душу от жизни. Это дух сатаны — приобретать, привлекать к себе. Дух же Христа — отдавать, жертвовать собою для блага других. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь — в Сыне Его. Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1 Иоанна 5:11, 12).

Потому-то Он и говорит: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Луки 12:15).

Эллен Уайт, «Наглядные уроки Христа»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.