Во все времена люди нуждались не только в том, чтобы их прощали, но и в том, чтобы научиться самим прощать других. От этого зависит, будет ли человек по-настоящему счастливым или нет. Способность прощать — необходимое условие для крепких, стабильных и зрелых взаимоотношений между людьми.

Тема прощения — одна из главных тем Священного Писания. Хотя наш мир кажется несправедливым, это вовсе не означает, что мы должны подстраиваться под него. Прощение — это освобождение! Освобождение себя! Оно приносит пользу в первую очередь тем, кто прощает.

Знаменитый писатель Клайв Льюис однажды сказал: «Каждый скажет, что прощение — вещь замечательная… пока не дойдёт до того, чтобы на самом деле простить кого-либо».

Невообразимый долг

Однажды на вопрос апостола Петра: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» — Иисус ответил: «Не говорю тебе: “до семи”, но до седмижды семидесяти раз» (Матфея 18:21, 22). Этот ответ Он проиллюстрировал притчей (Матфея 18:23–35), в которой отражено отношение Бога к нам. Притча учит нас правильному отношению к окружающим. Спаситель рассказывает о царе и его слугах, которые управляли делами его царства. Этот государь олицетворяет собой Самого Господа, а его слуги нас.

Царь однажды решил провести аудит финансовых дел своих слуг-управителей. В результате проверок оказалось, что один из подчинённых задолжал казне государя баснословную сумму, которую невозможно было бы собрать, даже работая всю жизнь только на погашение долга. Царь распорядился продать своего подчинённого вместе с семьёй и имуществом в рабство для частичного погашения долга. На древнем Востоке такие ситуации решались подобным образом.

Должнику ничего не оставалось, как упасть перед царём и, кланяясь, умолять предоставить ему шанс — дать возможность со временем вернуть весь долг. Должник, кажется, не совсем понимал, что своими силами это сделать невозможно. Но царь всё прекрасно понимал.

Многие люди, испытывая чувство вины и угрызения совести, надеются заслужить милость Божью. Они, как тот должник из притчи, не отдают себе отчёта в том, что их долг — бесконечный список грехов — настолько велик, что погасить его своими заслугами невозможно!

Вновь свободный!

В притче царь проявил милость к должнику. Он простил его долг, позволив слуге уйти свободным.

Так же и Бог, если мы искренне признаем себя грешниками и каемся, освобождает нас от этого долга, прощая.

Сострадание царя к должнику — это проявление Божьей благодати как незаслуженной милости.

Жизнь удалась! Всё прекрасно! Слугу отпустили. Он счастлив, что избежал не только заключения, но ему прощён огромный долг.

Ослеплённый эгоизмом

Но на этом притча не заканчивается. Прощённый слуга, «выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен».

Невообразимо! Только что прощённый должник не захотел простить долг своему товарищу, который был в 500 тысяч раз меньше, чем его долг перед царём. Можно возмутиться и осудить этого персонажа, как будто бы мы никогда так не поступали. Но порой достаточно вспомнить своё состояние в очередях, автомобильных пробках или в переполненном общественном транспорте и т. д., чтобы хоть немного увидеть себя со стороны.

Прощённый должник из притчи, не простивший долг своему товарищу, кажется, был абсолютно ослеплён эгоизмом. Он не постиг величины государевой милости к нему. Он оказался безжалостен. Вся ирония в том, что его товарищ умолял об отсрочке уплаты долга точно так же, как совсем недавно тот умолял своего царя. Это не помогло. Прощённый должник позаботился о том, чтобы его товарища-должника бросили в темницу, пока он не вернёт всего долга.

Если есть что-то непростительное на свете, так это неумение прощать.

Ажар Эмиль, французский писатель

Отмена прощения

Очевидцы были шокированы происходящим. Они пошли и доложили царю обо всём. Царь поступил весьма решительно. Он призвал этого слугу и сказал: «Злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга».

В этой притче показана безграничная разница между бессердечием человека по отношению к своему ближнему и милосердием Божьим. Тот, кто отказывается простить других, теряет надежду на получение Божьего прощения для себя. Об этом говорит Иисус, подводя итог: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

Прощайте и будете прощены

Прежде чем осуждать других или требовать от них расплаты за какую-либо вину и нанесённую обиду, было бы хорошо подумать, как Бог поступал с нами в сходных обстоятельствах и как мы хотели, чтобы с нами поступали другие. Ввиду бесконечной милости Бога к нам, мы призваны подобным образом оказывать милость другим.

Хочу ли я, чтобы Бог так же поступил и со мной? Спрашивайте себя об этом каждый раз. Хотите, чтобы Господь прощал вам, прощайте и вы.

Только искреннее прощение

Когда апостол Пётр спрашивал Христа: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?», — он явно говорил об ограниченном механическом прощении. Петру ещё предстояло постичь, что такое прощение от сердца, порождённое любовью к Богу и ближнему.

Слова прощения в адрес виновного ничего не значат в глазах Божьих, если не исходят от сердца. Не зря молитва «Отче наш» содержит слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Матфея 6:12).

Если мы вынашиваем обиду и дух непрощения к ближним и в тоже время в молитве просим Бога простить нас, как прощаем мы сами, то, по сути, мы просим Бога о непрощении к себе.

Каждый раз, прощая кого-то, вы передаёте капельку воды из того сосуда, который Бог уже дал вам. Это значит, что при любых обстоятельствах нашей главной целью должно быть прощение и примирение. Ведь прощение преображает и делает нас сильными и зрелыми личностями.

Олег Попескул, газета «Акцент»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.