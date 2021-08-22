Притча о работниках в винограднике

6
Не голливудская Библия

Евангелие от Матфея Глава 20

  1. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой
  2. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой;
  3. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно,
  4. И им сказал: «идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли.
  5. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.
  6. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: «что вы стоите здесь целый день праздно?»
  7. Они говорят ему: «никто нас не нанял». Он говорит им: «идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите».
  8. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых».
  9. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.
  10. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию;
  11. И, получив, стали роптать на хозяина дома
  12. И говорили: «эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенёсшими тягость дня и зной».
  13. Он же в ответ сказал одному из них: «друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?
  14. Возьми своё и пойди; я же хочу дать этому последнему [то же], что и тебе;
  15. Разве я не властен в своём делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?
  16. Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.

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