Притча о работниках в винограднике

Евангелие от Матфея Глава 20
- Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой
- И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой;
- Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно,
- И им сказал: «идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли.
- Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.
- Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: «что вы стоите здесь целый день праздно?»
- Они говорят ему: «никто нас не нанял». Он говорит им: «идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите».
- Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых».
- И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.
- Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию;
- И, получив, стали роптать на хозяина дома
- И говорили: «эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенёсшими тягость дня и зной».
- Он же в ответ сказал одному из них: «друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?
- Возьми своё и пойди; я же хочу дать этому последнему [то же], что и тебе;
- Разве я не властен в своём делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?
- Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
Библия, каноническое издание, синодальный перевод
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.