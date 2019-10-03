Притча о сеятеле

Евангелие от Матфея

Глава 13

1 Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.

2 И собралось к Нему множество народа, так что Он вошёл в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.

3 И поучал их много притчами, говоря: Вот, вышел сеятель сеять;

4 И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;

5 Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.

6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;

7 Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;

8 Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.

9 Кто имеет уши слышать, да слышит!

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18 Вы же выслушайте [значение] притчи о сеятеле:

19 Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге.

20 А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;

21 Но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.

22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.

23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.