Прочитал и испытал на себе

Жители нашего села Михаил Данилович и его жена Клавдия — постоянные читатели газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью».

Более двух лет назад, прочитав в очередных номерах газет о вреде курения и как Бог помогает людям по их просьбам-молитвам в разных нуждах, Михаил Данилович заявил жене, что с завтрашнего дня бросит курить, и мысленно попросил Бога, чтобы Он помог ему в этом желании.

Со следующего дня у Михаила Даниловича не было тяги к курению совсем. И он больше не курит, хотя курил активно много лет.

В их дружной счастливой семье пять взрослых семейных детей. Сыновья долго не могли поверить, что отец бросил курить так быстро.

Михаил Данилович прожил с женой более 50 лет в счастливом браке, а 1 мая 2016 года Клавдии не стало — инсульт. Очень сокрушаясь о потере дорогой жены, Михаил Данилович всё равно не закурил для утешения.

Раиса Хмелёва, с. Ягодная Поляна, Саратовская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.