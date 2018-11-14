Пропала собачка

Наш Бог — Повелитель Вселенной, создатель миров и всего сущего, Царь вечности… И Он, такой Великий, снисходит к нашим маленьким бедам и тревогам. «У Него ничто не выбывает» (Исаия 40:26), и даже маленькая собачка дорога в Его очах.

Однажды на даче я открыл утром дверь, чтобы выйти, а там — маленькая собачка, похожая на японского хина или пекинеса, принадлежащая соседке через дорогу. Стоит, виляет хвостиком. Я был удивлён: с чего бы это мне? С соседкой мало знаком, с собакой — тоже. Что делать? Ну, поговорил с ней, как мог, по-человечески. Мяса у меня не было, чтобы угостить. Говорю: «Иди к “маме”: наверное, заждалась она тебя». Собачка и побежала. На этом мои удивления не закончились. Минут через 15 – 20 прибегает та соседка и взволнованно спрашивает: «Собачку мою не видели?» Я отвечаю: «Видел, только что была здесь». Соседка ушла. Через некоторое время слышу, как она громко зовёт своего питомца. Посмотрел на часы, было 10.00. Думаю: покличет — найдётся. Особого значения происходящему не придавал, занимался своим, суетился по даче. Соседка же бегала по короткой улице и громко звала любимицу…

А время шло… Когда я посмотрел на часы, было уже 12.00. Соседка продолжала звать. Мне стало жаль её, и я обратился к Богу: «Господи, укажи этой женщине, где находится её собачка». И пошёл заниматься своими делами.

В 15 часов я отправился на станцию, и, проходя мимо домика соседки, заметил, что на участке никого нет: может, уехали. А когда я вошёл в лесной массив, вдруг вижу: идёт навстречу соседка, а из-за пазухи у неё выглядывает мохнатая головка потерявшейся собачки. Я обрадовался, воскликнул: «Нашли!»

— Нашла её в магазине на станции.

— Я молился о вас.

— Я тоже молилась, — ответила она.

Господь слышит наши молитвы и помогает нам.

Михаил Когай, г. Владивосток

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.