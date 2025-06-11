Пропавшая овечка

Иисус Христос, находясь на нашей земле, рассказывал много удивительных историй — притч. Вот одна из них.

В далёкие времена жил пастух, у которого была огромная отара овец. Как вы думаете, сколько кудрявых животных находилось там? Двадцать, тридцать, пятьдесят? Нет! Целых сто! Сто послушных овечек и барашков! Все они внимательно прислушивались к голосу пастуха, следили за его движениями и запоминали звуки рожка. Овечки доверяли ему и были уверены, что пастух любит и бережёт их.

Но однажды случилось несчастье. Одна из овечек, поскользнувшись у овражка, упала в него и запуталась ножками в густом кустарнике. Огромное стадо дружно шагало домой, напевая песенки. И никто не заметил, что одна овечка угодила в овраг.

Придя домой, овцы дружно входили в открытые ворота загона, а добрый пастух пересчитывал стадо. Он делал это каждый вечер, чтобы быть уверенным, что все его овечки и барашки благополучно добрались домой.

— Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять…

Пастух с тревогой нахмурил брови: «Не хватает одной овечки!» Вечерело, и густые тёмные облака закрывали небо.

«Где же она? — подумал заботливый хозяин, — возможно, ей нужна помощь и моя поддержка?»

Он крепко запер ворота загона и, недолго думая, отправился на поиски потерявшейся овечки.

Наступила ночь, все дорожки и тропинки окутала тьма. Переступая через камни и рытвины, пастух продолжал путь. Он звал несчастное животное, называя её имя: «Яра, Яронька, где же ты? Отзовись!»

И знаете, его поиски были не напрасны. Овечка Яра горько плакала, находясь в тёмном овражке. Она потеряла всякую надежду выбраться оттуда. Её ножки крепко запутались в длинных ветвях кустарника. Она утратила последние силы и тихо блеяла от страха. И тут Яра услышала знакомый добрый голос.

«Это он! — радостно подумала она. — Он никогда не бросал нас в беде! Он пришёл за мной и на этот раз!»

Яра начала что есть мочи кричать: «Бееее! Беее!» Это означало: «Я здесь, мой пастух!»

Овечка нашлась. Хозяин, бережно взяв её на руки, понёс домой. Накормил, напоил и заботливо причесал кудряшки. Яронька мирно уснула и была счастлива, понимая, как сильно её любит пастух!

Дорогие дети! Иисус хотел, чтобы мы поняли, что Господь, подобно доброму пастуху, всегда любит и заботится о нас.

Виктория Жунда

Художник Елизавета Пономарёва